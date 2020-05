Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tạm thời đóng băng quỹ tài trợ cho WHO

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/5 cảnh báo Washington tạm thời đóng băng quỹ tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và xem xét rút Mỹ khỏi tổ chức này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Getty Images)

Trong bức thư gửi cho Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, đăng tải trên tài khoản Twitter, Tổng thống Trump nhấn mạnh “Nếu WHO không cam kết tiến hành những cải thiện thực chất đáng kể trong vòng 30 ngày tới, tôi sẽ tạm thời đóng băng quỹ viện trợ của Mỹ dành cho WHO trong một thời gian dài và xem xét lại tư cách thành viên của chúng tôi tại tổ chức này.”

Từ giữa tháng 4 vừa qua, Tổng thống Trump đã yêu cầu Chính phủ Mỹ tạm ngừng tài trợ cho WHO, do cho rằng cách thức giải quyết đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của tổ chức này chưa phù hợp.

Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố sẽ sớm đưa ra quyết định về việc tài trợ cho WHO và nhà lãnh đạo này đã xem xét giảm mức tài trợ của Mỹ cho WHO xuống còn 40 triệu USD thay vì là nhà tài trợ lớn nhất như hiện tại với khoản tiền lên tới 450 triệu USD/năm (tương ứng khoảng 15% ngân sách của WHO).

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi gần đây cho rằng việc Chính phủ Mỹ chấm dứt tài trợ trong khi WHO đang dẫn dắt cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch COVID-19 là “việc làm vô nghĩa.”

Bà khẳng định Mỹ chỉ có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch bệnh khi phối hợp với các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, Phòng Thương mại Mỹ nhận định quyết định của Tổng thống Trump không phục vụ lợi ích cao nhất của đất nước.

Hiệp hội Y khoa Mỹ cũng đánh giá đây là một bước đi nguy hiểm sai hướng, đồng thời hối thúc nhà lãnh đạo Mỹ xem xét lại vấn đề này.

Theo Reuters