Tổ chức Y tế Thế giới vô cùng quan ngại về đại dịch COVID-19

Ngày 11/3, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này coi đợt bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ( COVID-19 ) gây ra là một đại dịch toàn cầu.

Phát biểu họp báo, ông Ghebreyesus nói: “Đại dịch không phải là một từ để sử dụng một cách dễ dàng hay bất cẩn. Đó là một từ mà nếu bị lạm dụng có thể gây ra nỗi sợ hãi vô lý hoặc sự chấp nhận một cách vô lý rằng cuộc chiến đã kết thúc, dẫn đến đau khổ và chết chóc không cần thiết.” Ông nói thêm rằng: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy một đại dịch phát sinh từ virus corona. WHO đã ở chế độ phản ứng đầy đủ kể từ khi chúng tôi được thông báo về các trường hợp mắc bệnh đầu tiên.”

Thêm vào đó, ông Ghebreyesus nhấn mạnh, việc mô tả tình hình hiện nay như một đại dịch không làm thay đổi đánh giá của WHO về mối đe dọa do SARS-CoV-2 gây ra và điều này không thay đổi những gì mà WHO đang làm và các quốc gia cần làm.

Ngoài ra, ông Ghebreyesus nói thêm rằng các nước cần đưa ra cả những biện pháp giảm nhẹ và ngăn ngừa, song ngăn ngừa cần phải là biện pháp “trụ cột chính.”

Ông Ghebreyesus còn bày tỏ lo sợ trước các mức độ báo động về tình trạng lây lan và tính nghiêm trọng của dịch COVID-19 cũng như các mức báo động về tình trạng thiếu hành động kịp thời nhằm chống dịch bệnh chết người này./.

(TTXVN/Vietnam+)