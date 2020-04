Tình hình dịch COVID-19 ngày 16/4: Châu Âu vẫn là “tâm bão”

Theo thống kê trên trang worldometers.info, đến 22h00 ngày 16/4 (theo giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có tổng cộng 2.109.452 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 137.060 ca tử vong, trong khi 526.747 ca đã hồi phục. Số trường hợp bệnh nặng và nguy kịch vẫn còn 51.116 người.

Điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở New York, Mỹ. (Ảnh: The New York Times/TTXVN)

Với 640.922 ca nhiễm và 28.640 ca tử vong, Mỹ tiếp tục bỏ xa các nước khác trên thế giới trong cả hai phương diện này.

Cho dù số ca nhiễm và tử vong ở Mỹ vẫn rất cao, nhưng Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ đã vượt qua đỉnh dịch và dự kiến vào lúc 17h00 ngày 16/4 theo giờ Mỹ (tức 4h00 sáng 17/4 - theo giờ Việt Nam), ông sẽ công bố các kế hoạch đầu tiên về việc dỡ bỏ phong tỏa.

Ông Trump rõ ràng đang đứng trước sức ép rất lớn phải ghi điểm đẹp về kinh tế khi cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần và nước Mỹ lại ghi nhận thêm 5,2 triệu người lao động rơi vào cảnh mất việc làm và xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước.

Số liệu của Chính phủ Mỹ công bố ngày 16/4 cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới đã mất tổng cộng 22 triệu việc làm kể từ giữa tháng 3 vừa qua, do các biện pháp kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19 khiến các công ty, cửa hiệu, nhà hàng phải đóng cửa. Con số mới này đã nâng tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ lên 8,2%.

Liên quan đến sự lây lan của virus SARS-CoV-2 trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt , theo báo Wall Street Journal ngày 15/4, giới chức Mỹ cho rằng các hoạt động ra vào của các máy bay trên tàu này là nguyên nhân khiến các thủy thủ trên tàu sân bay nhiễm bệnh, chứ không liên quan tới chuyến thăm Đà Nẵng (Việt Nam) từ ngày 4-9/3 vừa qua.

Cho đến nay, đã có hơn 600 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên tàu USS Theodore Roosevelt, trong đó 1 thành viên đã tử vong, 5 người phải nhập viện và 1 người đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Hải quân trên đảo Guam.

Tây Ban Nha đang là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới, Bộ Y tế nước này ngày 16/4 thông báo số ca tử vong do bệnh COVID-19 đã tăng lên thành 19.130 người.

Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha có thêm 551 bệnh nhân tử vong vì COVID-19, tăng so với mức 523 một ngày trước đó. Tây Ban Nha cũng ghi nhận thêm 5.183 ca mắc bệnh, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 182.816 ca.

Trong khi đó, tại nước láng giềng Italy, sau hơn 5 tuần lệnh phong tỏa được thực thi trên toàn quốc, đã có những dấu hiệu dịch bệnh đã qua điểm đỉnh và sắp kiểm soát được dịch bệnh. Số bệnh nhân trong các bệnh viện đã giảm dần và tỷ lệ nhiễm mới cũng giảm bớt.

Từ ngày 14/4, Italy đã thận trọng nới lỏng phong tỏa đối với một số lĩnh vực kinh tế, trong khi tái tổ chức các khu vực công cộng để bảo vệ tốt hơn, như tiếp tục yêu cầu giãn cách xã hội và đeo khẩu trang và găng tay ở nơi công cộng. Chính phủ dự kiến sẽ dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 3/5 tới.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ASST Papa Giovanni XXIII ở Bergamo, Italy, ngày 3/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến thời điểm này, Italy có 165.155 ca mắc COVID-19, trong đó có 21.645 ca tử vong, đứng trên Pháp - quốc gia có lần lượt số ca nhiễm và ca tử vong là 147.863 và 17.187; Đức lần lượt là 135.549 và 3.850; Anh là 103.093 và 13.729.

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge cho biết dù một số quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 đã ghi nhận những dấu hiệu lạc quan, nhưng số ca nhiễm mới vẫn đang tăng lên và sắp chạm mốc 1 triệu người chỉ riêng ở khu vực này.

Ông Kluge nhấn mạnh châu Âu vẫn đang là “tâm bão” của dịch bệnh khi số ca nhiễm trên toàn châu lục tiếp tục tăng. Trong vòng 10 ngày qua, số ca nhiễm ở châu Âu đã tăng gần gấp đôi, sắp chạm ngưỡng 1 triệu người. Điều này có nghĩa rằng châu Âu đang gánh 50% gánh nặng toàn cầu về dịch COVID-19 khi hơn 84.000 người ở châu lục này đã tử vong vì virus SARS-CoV-2.

Theo ông Kluge, dù một số nước đã bước vào giai đoạn có thể dần nới lỏng hạn chế nhưng chưa thể nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường như trước. Ông hối thúc các quốc gia vẫn phải thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trước khi nới lỏng lệnh phong tỏa.

Trong khi đó, Trung Quốc đại lục đang đứng thứ 7 trong danh sách các ổ dịch của thế giới. Giới chức y tế Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 46 ca nhiễm mới trong ngày 15/4, trong đó có 34 ca là từ nước ngoài trở về.

Trong thông báo cập nhật sáng 16/4, Ủy ban Y tế quốc gia (NHS) của Trung Quốc nêu rõ trong tổng số các ca mắc mới, có 12 ca lây nhiễm trong cộng đồng, gồm 5 ca ở tỉnh Quảng Đông, 4 ca ở tỉnh Hắc Long Giang và 3 ca ở thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca tử vong do COVID-19 nào, nên tổng số ca tử vong hiện vẫn là 3.342 người. Ngoài ra, có thêm 76 bệnh nhân đã hồi phục trong ngày 15/4.

Tính đến ngày 15/4, tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục là 82.341 ca, trong đó có 1.107 ca vẫn đang được điều trị và 77.892 người đã được xuất viện. Ước tính 8.484 người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân hiện đang được theo dõi y tế.

Trong khi đó, tại các khu vực khác thuộc Trung Quốc, tính đến ngày 15/4, khu hành chính đặc biệt Hong Kong đã ghi nhận tổng cộng 1.016 ca nhiễm và 4 ca tử vong, khu hành chính đặc biệt Macau có 45 ca nhiễm và vùng lãnh thổ Đài Loan có 395 ca nhiễm và 6 ca tử vong.

Diễn biến dịch COVID-19 tại Đông Nam Á vẫn rất phức tạp. Đã có 3 nước ở khu vực này có số người mắc bệnh COVID-19 vượt mốc 5.000 trường hợp.

Tại Malaysia, Bộ Y tế ghi nhận thêm 1 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 tại nước này lên thành 84 người. Bộ này cũng xác nhận thêm 110 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại Malaysia lên thành 5.182 ca.

Philippines cũng thông báo thêm 207 ca mắc và 13 ca tử vong do dịch bệnh. Theo đó, nước này ghi nhận tổng cộng 5.660 ca mắc, trong đó có 362 ca tử vong .

Hiện Philippines ghi nhận số ca mắc nhiều nhất tại Đông Nam Á. Quốc gia này mới ghi nhận thêm 82 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện, nâng tổng số ca hồi phục lên thành 435 người.

Tính đến ngày 16/4, Indonesia cũng đã ghi nhận tổng cộng 5.516 ca mắc COVID-19, trong đó có 496 ca tử vong và 549 người được chữa khỏi.

Trước tình dịch đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng một loại vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 an toàn và hiệu quả có thể là công cụ duy nhất đưa thế giới trở lại bình thường, cứu sống hàng triệu người và hàng nghìn tỷ USD thiệt hại kinh tế.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các đại diện của 50 quốc gia châu Phi là thành viên Liên hợp quốc, ông Guterres kêu gọi thế giới nhanh chóng phát triển một loại vắcxin phòng COVID-19 mà tất cả mọi người đều có thể tiếp cận, cũng như đem lại “lợi ích chung toàn cầu” và giúp thế giới kiểm soát đại dịch.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cách tiếp cận hài hòa và phối hợp hiệu quả để đẩy nhanh tối đa tốc độ cũng như quy mô cần thiết cho việc triển khai một vắcxin phòng COVID-19 vào cuối năm 2020.

Cuộc chạy đua trên toàn cầu nhằm tìm ra một loại vắcxin hiệu quả để chống lại virus SARS-CoV-2 lại được tiếp sức thêm khi Quỹ từ thiện của vợ chồng tỷ phú Bill Gates (Bin Ghết) vừa công bố một loạt biện pháp mới, trong đó có khoản tài trợ bổ sung trị giá 150 triệu USD cho nỗ lực quốc tế ứng phó dịch COVID-19.

Trong thông báo đưa ra ngày 15/4, Quỹ Bill&Melinda Gates cho biết số tiền 150 triệu USD này sẽ tài trợ việc phát triển các phương thức chẩn đoán, liệu pháp điều trị và bào chế vắcxin ngừa COVID-19, cũng như góp phần hỗ trợ các đối tác ở châu Phi và Nam Á trong nỗ lực phát hiện, cách ly và điều trị các trường hợp mắc bệnh.

Quỹ trên cũng kêu gọi lãnh đạo các nước trên thế giới đoàn kết trong việc đưa ra những biện pháp ứng phó dịch COVID-19 mang tính toàn cầu nhằm đảm bảo sự tiếp cận công bằng với việc chẩn đoán, điều trị và phân bối vawcsxin ngừa bệnh trong tương lai./.

Đến thời điểm này tại Việt Nam đã có 268 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 177 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chưa có ca bệnh nào tử vong.

(TTXVN/Vietnam+)