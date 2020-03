Thượng viện Mỹ thông qua gói hỗ trợ thứ hai phòng chống dịch

Ngày 18/3, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trị giá 104 tỷ USD nhằm hỗ trợ người dân đối phó với những tác động của dịch COVID-19. Trước đó, dự luật này cũng đã được Hạ viện thông qua ngày 16/3.

Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: .jurist.org)

Với 80 phiếu thuận và 8 phiếu chống, dự luật đã được Thượng viện Mỹ thông qua với các điều khoản chi trả bảo hiểm thất nghiệp, cho phép người lao động Mỹ được nghỉ phép hưởng lương trong tình huống khẩn cấp và được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí. Ngoài ra, người lao động vẫn được chi trả tối đa 10 ngày nghỉ ốm.

Đây là gói hỗ trợ thứ hai được Quốc hội Mỹ thông qua trong trong bối cảnh ngày càng có những lo ngại về sự bùng phát dịch COVID-19 tại Mỹ, khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới có nguy cơ rơi vào suy thoái. Sau khi được lưỡng viện Quốc hội thông qua, gói hỗ trợ này dự kiến sẽ nhanh chóng được Tổng thống Donald Trump ký duyệt, vì trước đó nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã bày tỏ ủng hộ dự luật này trong một tuyên bố trên trang mạng Twitter.

Ngoài gói hỗ trợ trên, các Thượng nghị sĩ Mỹ đang tiếp tục thảo luận về gói hỗ trợ thứ ba với dự kiến sẽ thông qua vào tuần tới nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, lĩnh vực việc làm và các gia đình, trong đó có khoản tiền mặt phát cho người dân Mỹ. Phát biểu về vấn đề này, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện McConnell cho biết ông sẽ vừa ủng hộ dự luật của Hạ viện để đảm bảo cứu trợ khẩn cấp cho người lao động, vừa tiếp tục thúc đẩy Thượng viện đạt được gói hỗ trợ lớn hơn.

Hiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên khắp các bang và vùng lãnh thổ của Mỹ, khiến chính quyền Tổng thống Trump phải đưa ra một loạt biện pháp đối phó mạnh mẽ như đóng cửa biên giới với Cananda, kích hoạt Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) trên toàn quốc và xem xét viện dẫn Đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm tăng cường sản xuất những vật tư y tế thiếu hụt, nâng cao năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2 hay điều tàu Hải quân tới thành phố New York và bờ Tây để hỗ trợ các bệnh viện.

Theo phân tích của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), đa số các ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ tập trung vào nhóm người từ 65 tuổi trở lên, với tỷ lệ lên tới 80%. Cụ thể, qua xem xét 44 trường hợp tử vong từ ngày 12/2-16/3, CDC ghi nhận 34% số ca tử vong ở nhóm người từ 85 tuổi trở lên, 46% ở nhóm tuổi 65-84 và 20% ở nhóm tuổi 20 – 64. Phân tích trên cũng phù hợp với dữ liệu do Trung Quốc công bố cho thấy 80% trường hợp tử vong là ở những người từ 60 tuổi trở lên, do người già có hệ miễn dịch yếu và thể trạng sức khỏe tiềm ẩn nhiều bệnh tật.

Trước đó, các quan chức và chuyên gia y tế công cộng ở Mỹ đã cảnh báo trong nhiều tuần rằng người cao tuổi có nguy cơ tử vong cao nhất do COVID-19. Hiện cách ly xã hội vẫn đang là biện pháp được khuyến khích cho mọi lứa tuổi để làm chậm sự lây lan của virus, bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe và giúp bảo vệ những người dễ bị tổn thương. CDC khuyến nghị người cao tuổi nên ở nhà càng nhiều càng tốt và dự trữ lương thực ít nhất 30 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)