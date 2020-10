Thủ tướng Nhật Bản kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Ngày 20/10, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20/10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga Yoshihide diễn ra một tháng sau khi nhậm chức (16/9/2020) và lần thứ hai liên tiếp Thủ tướng mới của Nhật Bản chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên ngay sau khi nhậm chức.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã chào xã giao Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ; hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; chứng kiến lễ trao đổi ký kết văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; tiếp Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt-Nhật Phạm Minh Chính; gặp gỡ nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Việt-Nhật; đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; thăm Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong chuyến thăm này, Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Suga Mariko cùng Phu nhân Thủ tướng Việt Nam Trần Nguyệt Thu đã đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản với sự tin cậy chính trị cao thời gian qua, cũng như việc hai nước đã tích cực chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch COVID-19.

Hai bên đã nhất trí về phương hướng lớn và các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tăng cường hiệu quả các cơ chế đối thoại; tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản cũng như giữa Chính phủ và Quốc hội hai nước.

Hai bên nhất trí áp dụng quy chế đi lại ưu tiên giữa hai nước, sớm nối lại đường bay thương mại, tạo điều kiện quan trọng đẩy mạnh khôi phục các hoạt động hợp tác giữa hai nước; thúc đẩy sớm ký kết Tầm nhìn trung và dài hạn hợp tác nông nghiệp giai đoạn tiếp theo, cam kết sớm mở cửa thị trường cho quả nhãn tươi của Việt Nam và quả quýt Ưn-siu của Nhật Bản; tăng số lượng và lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản.

Hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, bảo vệ môi trường, xử lý úng ngập tại các dòng sông, đô thị lớn, xây dựng Chính phủ điện tử.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như ASEAN, Mê Công, Liên hợp quốc, phối hợp chặt chẽ thúc đẩy các cơ chế liên kết kinh tế như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật tại Biển Đông, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 trong các hoạt động trên biển.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và các thành viên Chính phủ tiễn Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hai bên nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy triển khai những dự án lớn, cụ thể, đồng thời hợp tác chặt chẽ, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga Yoshihide đã chứng kiến lễ trao đổi 12 văn kiện ký kết giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước với tổng trị giá khoảng gần 4 tỷ USD.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Suga Yoshihide và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực, sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao được duy trì thường xuyên ở các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.

Việc đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm chính thức Việt Nam lần này là cơ hội khẳng định với cộng đồng quốc tế về một Việt Nam an toàn, hiệu quả trong đối phó dịch COVID-19, đồng thời đề cao thành tựu đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế quốc tế, triển khai đường lối đối ngoại, quyết tâm hội nhập quốc tế của Việt Nam./.

