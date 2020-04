Thủ tướng Merkel: Đức đang ở “giai đoạn đầu” và dịch COVID-19 còn dài

Sáng 23/4 (giờ địa phương), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có bài phát biểu về cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tại Tuyên bố chính phủ đầu tiên trước Quốc hội này, Thủ tướng Angela Merkel tiếp tục nhận định cuộc khủng hoảng này là ‘thử thách lớn nhất chưa từng tồn tại từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai và kể từ khi thành lập Cộng hòa Liên bang Đức.”

Hệ thống y tế Đức vẫn đứng vững

Thủ tướng Đức cũng đã đề cập tới những hạn chế trong đời sống xã hội, những tác động của vấn đề này đối với sức khỏe của người dân và sự gắn kết xã hội ở châu Âu.

Bà cho rằng các biện pháp được áp dụng nhằm ngặn chặn đà lây lan của dịch bệnh COVID-19 là chưa từng có trong lịch sử.

Thủ tướng Merkel cũng bày tỏ niềm xúc động khi đề cập đến đội ngũ y bác sỹ, điều dưỡng, người già và các cơ sở khuyết tật, nhóm người dễ bị tổn thương do đại dịch COVID-19; đồng thời nhấn mạnh hệ thống y tế của Đức đến nay vẫn “đứng vững.”

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Merkel đã gửi lời cảm ơn các bác sỹ, nhân viên y tế và nhân viên điều dưỡng nơi tuyến đầu phòng chống đại dịch.

Bên cạnh đó, bà cảnh báo Đức hiện đang ở “giai đoạn đầu” của dịch COVID-19 và tình hình dịch bệnh sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài.

Người dân vẫn cần duy trì sự thận trọng và hạn chế tiếp xúc xã hội lâu dài để đề phòng nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Trong khi đó, cần cẩn trọng thực hiện việc nới lỏng các biện pháp hạn chế để tránh nguy cơ đại dịch tái bùng phát.

"WHO là đối tác không thể thiếu”

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Đức cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác tại châu Âu và Liên hợp quốc trong phòng chống dịch bệnh.

Bà khẳng định, cho dù Mỹ quyết định cắt giảm tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhưng Đức vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tổ chức này thực hiện các nhiệm vụ của họ, do "WHO là đối tác không thể thiếu.”

Rostock: chữa khỏi toàn bộ bệnh nhân mắc COVID-19

Cùng ngày, giới chức thành phố Rostock thuộc bang Mecklenburg-Vorpommern của Đức thông báo thành phố miền Bắc nước Đức này có thể là thành phố đầu tiên trên cả nước không còn bệnh nhân mắc COVID-19.

Trong một thông báo, Thị trưởng Rostock Ruhe Madsen cho biết bệnh nhân cuối cùng nhiễm virus SARS-CoV-2 trong tổng số 75 ca mắc COVID-19 tại thành phố 200.000 dân này đã bình phục và được rời khỏi khu cách ly.

Theo Thị trưởng Ruhe, những thành quả mà Rostock đạt được trong cuộc chiến chống COVID-19 cho đến nay là nhờ sớm có biện pháp nghiêm túc chống dịch và hành động kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, như sớm hủy các sự kiện đông người tham gia, đóng cửa các trường học, nhà trẻ. Ngoài ra, việc người dân nghiêm túc thực hiện quy định cũng là một trong những yếu tố sớm khống chế dịch...

Thị trưởng Rostock cũng đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị, cơ quan y tế trong việc xác định các trường hợp tiếp xúc với người bệnh để có thể nhanh chóng phá vỡ chuỗi lây nhiễm.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nguy cơ dịch có thể bùng phát trở lại, nhất là ở các nhóm có nguy cơ. Do đó, ông kêu gọi người dân tiếp tục cẩn trọng, tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Liên quan quy định về đeo khẩu trang, ngày 22/4, bang Bremen là bang cuối cùng ở Đức bắt buộc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện công cộng hoặc tới các cửa hàng.

Tuy có những quy định khác nhau giữa các bang, song đa số sẽ bắt đầu áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện công cộng, vào các cửa hàng (hoặc cả hai) từ đầu tuần tới, trong khi một số bang và thành phố đã và đang áp dụng quy định này.

Các bang nhanh chóng ban hành quy định đeo khẩu trang bắt buộc trong bối cảnh nhiều biện pháp chống dịch được nới lỏng trên cả nước./.

