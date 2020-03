Thủ tướng Italy thông báo ngừng tất cả hoạt động không thiết yếu

Trước diễn biến tình hình phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 , đêm 21/3, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã công bố bổ sung các biện pháp nghiêm ngặt, thắt chặt hơn nữa hoạt động đi lại của người dân, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Người dân xếp hàng bên ngoài siêu thị ở Bologna, Italy ngày 21/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Conte thông báo sẽ đóng cửa tất cả các hoạt động sản xuất “phi chiến lược," không thực sự cần thiết trên toàn lãnh thổ.

Ngoài các hoạt động sản xuất thiết yếu, chính phủ chỉ cho phép triển khai phương thức làm việc thông minh (smartworking). Các siêu thị, cửa hàng thực phẩm , hiệu thuốc và các dịch vụ thiết yếu sẽ được đảm bảo. Các biện pháp mới sẽ áp dụng đến ngày 3/4.

Thủ tướng Conte cho rằng đây là các biện pháp nghiêm ngặt, nhưng Chính phủ không còn cách nào khác. Tình trạng khẩn cấp COVID-19 là cuộc khủng hoảng khó khăn nhất mà Italy đang phải trải qua sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi mà số ca tử vong tăng lên mỗi ngày. Thủ tướng Conte khuyến cáo “người dân bình tĩnh và không tích trữ ."

Theo thông tin cập nhật, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 21/3 cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 793 ca tử vong mới do COVID-19. Đây là số ca tử vong kỷ lục trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở “đất nước hình chiếc ủng” tăng vọt lên 4.825 người, chiếm 38,3% tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới.

Chính phủ Hà Lan ngày 21/3 cho biết sẽ tạm ngừng tất cả các chuyến bay chở khách từ Tây Ban Nha tới Hà Lan cho đến ít nhất là ngày 4/4 tới trong nỗ lực nhằm hạn chế sự bùng phát của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chính phủ Hà Lan cũng cho hay, họ sẽ chỉ cho phép ngoại lệ đối với các chuyến bay hồi hương người Hà Lan từ Tây Ban Nha và cho các nhân viên y tế.

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ Quản lý Đô thị và Môi trường Qatar ngày 21/3 cho biết, nước này đang đóng cửa các công viên và bãi tắm công cộng để ngăn ngừa sự phát tán của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Qatar đã ghi nhận 481 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước WAM của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đưa tin, nước này cũng đang đóng cửa các bãi biển, công viên, rạp chiếu phim và phòng gym từ ngày 22/3 và kéo dài 2 tuần do lo ngại về virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, các nhà hàng và quán càphê sẽ được phép hoạt động trong giai đoạn này với 20% công suất, còn các khách hàng phải giữ khoảng cách ít nhất là 2m.

Ngày 21/3, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei đã ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn quốc trong vòng 8 ngày từ 16h00 đến 4h00 hàng ngày, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARC-CoV-2 gây ra.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Alejandro Giammattei cho biết lệnh giới nghiêm sẽ bắt đầu có hiệu lực vào 0h00 ngày 22/3 (theo giờ địa phương). Sắc lệnh mới ban hành loại trừ các hoạt động của lực lượng an ninh, vận chuyển hàng hóa, cảng hậu cần, hiệu thuốc và các doanh nghiệp liên quan tới cung cấp nhu yếu phẩm.

Trước đó, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARC-CoV-2, Chính phủ Guatemala đã hạn chế các chuyến bay quốc tế và nội địa, các sự kiện quần chúng lớn và tạm đình chỉ các lớp học. Tính tới thời điểm hiện tại, Guatemala đã ghi nhận 17 ca dương tính với virus SARC-CoV-2, trong đó có một trường hợp tử vong.

Theo AP