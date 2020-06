Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 7 chuyên gia về bom của tổ chức IS

Ngày 9/6, hãng thông tấn Anadolu đưa tin nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 7 đối tượng nghi là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Duzce, Tây Bắc nước này.

(Nguồn: nordicmonitor.com)

Trong phạm vi cuộc điều tra do Văn phòng Tổng Công tố tỉnh Duzce tiến hành, các đối tượng trên đã bị bắt giữ do chúng được xác định là các chuyên gia cấp cao về bom thuộc IS.

Theo thông báo, những tên này bị bắt trong các chiến dịch diễn ra đồng thời tại các địa điểm được Cơ quan An ninh tỉnh Duzce xác định.

Những nghi phạm này đã được đưa tới tòa án sau khi kiểm tra y tế.

Theo Anadolu, một trong số các đối tượng bị suy giảm thị lực, và hai kẻ khác phải di chuyển bằng nạng./.

(Vietnam+)