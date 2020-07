Thành phố New York chính thức mở cửa lại giai đoạn 3

Thành phố New York, nơi từng là tâm dịch lớn nhất của nước Mỹ mới cách đây khoảng 3 tháng, chính thức mở cửa hoạt động giai đoạn 3 từ ngày 6/7/2020.

Thành phố New York đang dần nối lại toàn bộ hoạt động. (Ảnh: Curbed)

Theo đó, các dịch vụ chăm sóc và làm móng tay, chân, chăm sóc da và làm đẹp cũng như nhiều môn thể thao bắt đầu được phép mở lại. Thành phố cũng đón thêm khoảng 50.000 người nữa trở lại làm việc. Tuy nhiên, hạng mục “cho phép khách ăn trong nhà hàng” theo tiêu chí ban đầu giới chức bang New York đặt ra cho giai đoạn 3 phải tạm hoãn thực hiện trước tình hình dịch COVID-19 ở một số bang khác của Mỹ vẫn diễn biến phức tạp với số ca tăng nhanh.

Thống đống bang New York, Andrew Cuomo và thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đều yêu cầu người dân tiếp tục đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội, các dịch vụ chỉ được phép phục vụ 50% khách trong cùng một thời điểm. Giới chức New York cũng quy định bất kỳ ai từ các bang đang có dịch COVID-19 tới New York đều phải cách ly 14 ngày. Hiện có 16 bang thuộc danh sách này là Alabama, Arkansas, Arizona; California; Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Nevada, South Carolina, Tennessee, Texas và Utah.

Một số điểm biểu tượng của New York thu hút đông đảo khách du lịch như khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới (khu tưởng niệm tháp đôi 11/9) và khu tham quan Hudson Yards với công trình kiến trúc nổi tiếng Con tàu (Vessel) đều mở cửa lại đón du khách trong tuần này.

Kế hoạch của bang New York là mở cửa lại nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 theo 4 giai đoạn. Theo dự kiến, nếu giai đoạn 3 mở cửa suôn sẻ, giai đoạn 4 sẽ bắt đầu sau đó khoảng một tháng rưỡi.

Theo số liệu tính tới cuối tuần vừa qua, tỷ lệ số ca xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại New York đã xuống rất thấp ở mức 0,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)