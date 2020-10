Thái Lan dự báo kinh tế sẽ tăng trưởng trở lại trong quý 2

Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) vừa đưa ra nhận định rằng nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này sẽ tăng trưởng trở lại trong quý 2/2021, do được hỗ trợ bởi các biện pháp kích thích của chính phủ.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại trung tâm thương mại ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Chính sách của BoT Don Nakornthab cho rằng nền kinh tế Thái Lan được kỳ vọng sẽ cho thấy đà phục hồi tốt hơn trong quý 3/2020 xét trên hàng quý và quay trở lại đà tăng trưởng trong quý 2 năm sau.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 2/2020 của Thái Lan giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 9,7% so với quý 1/2020 trên cơ sở được điều chỉnh yếu tố thời vụ, do nền kinh tế phải hứng chịu những tác động nặng nề của dịch COVID-19.

BoT ước tính GDP giảm 7% trong nửa đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái và sẽ giảm 8,5% trong nửa cuối năm.

Theo ông Don, bất chấp dự báo rằng kinh tế sẽ suy giảm sâu hơn trong nửa cuối năm, đà phục hồi đã có dấu hiệu tăng lên sau khi chạm đáy trong quý 2 vừa qua. BoT đã nâng triển vọng kinh tế cả năm lên mức giảm 7,8% so với dự báo giảm 8,1% đưa ra trước đây.

Ông Don cho rằng triển vọng kinh tế nói trên là nhờ các biện pháp kích thích của chính phủ khuyến khích chi tiêu công và chương trình thị thực du lịch đặc biệt (STV) thúc đẩy đà phục hồi cũng như cải thiện tiêu dùng nội địa.

Tuy nhiên, ông Don nhận định mặc dù có dấu hiệu về đà phục hồi kinh tế, nhưng BoT vẫn lo ngại về tỷ lệ thất nghiệp. Trong tháng Tám, số lượng người lao động thất nghiệp vẫn ở mức cao là 1,9 triệu người, giảm nhẹ so với con số 2,1 triệu người trong tháng Bảy. Số người yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tăng từ 410.000 trong tháng Bảy lên 440.000 vào tháng Tám.

Riêng ngành du lịch, Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT) cho biết khoảng 10% các công ty du lịch của nước này đã ngừng hoạt động khiến cho hơn 500.000 lao động mất việc làm.

Theo Chủ tịch TCT Chairat Trirattanajarasporn, khoảng 400.000 lao động trong ngành du lịch bị mất việc làm trong quý 3/2020 do 3% công ty chấm dứt hoạt động và 7% tạm đóng cửa. Mặc dù 88% các công ty vẫn tiếp tục hoạt động, 13% các công ty đã giảm 30% số người lao động, khiến cho 137.280 người thất nghiệp.

Ông Chairat dự báo số lao động trong ngành du lịch thất nghiệp sẽ tăng lên hơn 1 triệu người vào cuối năm nếu chính phủ không thể đưa ra các biện pháp hỗ trợ hiệu quả và cho phép nhiều khách du lịch quốc tế đến đất nước hơn.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa ra kịch bản xấu nhất cho nền kinh tế Thái Lan là có thể giảm tới 10,4% trong năm nay do thương mại và du lịch đang bị suy giảm nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, trong khi tình trạng hạn hán và lũ lụt càng làm gia tăng thêm tổn thất.

Chuyên gia kinh tế cấp cao tại WB Kiatipong Ariyapruchya cho biết con số ảm đạm này là dự báo cho trường hợp xấu nhất và sẽ mất ít nhất ba năm để GDP của Thái Lan phục hồi về các mức trước khi dịch COVID-19 bùng phát.

Nếu dự báo nói trên là đúng, đây sẽ là sự suy giảm kinh tế tồi tệ nhất đối với nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á dựa trên dữ liệu có sẵn, thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều so với mức giảm 7,6% vào năm 1998 sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997./.

(TTXVN/Vietnam+)