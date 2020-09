Tấn công bằng dao ở Pháp: Nghi can chính đã nhận tội

Ngày 26/9, nghi can chính liên quan đến vụ tấn công bằng dao xảy ra trước đó 1 ngày ở gần văn phòng cũ của tòa soạn báo Charlie Hebdo tại thủ đô Paris (Pháp) khiến ít nhất 4 người bị thương đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công.

Hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: TWP)

Theo một nguồn tin liên quan tới cuộc điều tra do Văn phòng Công tố quốc gia về chống khủng bố tiến hành, nghi can chính là nam giới, 18 tuổi, sinh ra tại Pakistan đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công. Vụ việc xảy ra khi đang diễn ra phiên tòa xét xử các đối tượng liên quan đến vụ tấn công vào văn phòng này 5 năm trước. Trong quá trình thẩm vấn, đối tượng cho biết đã tiến hành vụ tấn công trên do Charlie Hebdo đã đăng tải lại những hình ảnh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của người Hồi giáo hồi đầu tháng.

Trước đó, ngày 25/9, hung thủ đã tiến hành vụ đâm dao ngay gần văn phòng cũ của báo Charlie Hebdo, ở quận 11 của thủ đô Paris, khiến 4 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Đối tượng bị bắt giữ không xa hiện trường vụ án ngay trong ngày.

Tính đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 7 người có liên quan đến vụ tấn công, trong đó có một người bạn ở cùng phòng với nghi can chính. Văn phòng Công tố quốc gia về chống khủng bố của Pháp cho biết đang tiến hành điều tra các đối tượng theo hướng “âm mưu tấn công liên quan đến khủng bố” cũng như “đồng lõa với các phần tử khủng bố.”

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cũng cho rằng vụ tấn công này rõ ràng là hành động của lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoạn.

Việc đăng hình ảnh của nhà tiên tri là điều cấm kỵ trong luật Hồi giáo. Mặc dù những ấn phẩm này được bán hết tại Pháp, nhưng nó lại châm ngòi cho làn sóng chỉ trích mới tại một số nước Hồi giáo, thậm chí các phần tử khủng bố thuộc mạng lưới quốc tế al-Qaeda được cho là đe dọa sẽ lặp lại vụ thảm sát tương tự vụ khủng bố năm 2015 nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo.

Các cuộc biểu tình phản đối Charlie Hebdo diễn ra ở nhiều nước Hồi giáo trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Iran, Iraq.

Ngày 7/1/2015, hai anh em tay súng Hồi giáo cực đoan Said và Cherif Kouachi xả súng vào các phòng làm việc của tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris làm 12 người thiệt mạng, trong đó có một số họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng của Pháp. Vụ việc đã kéo theo một loạt vụ tấn công thánh chiến trên lãnh thổ Pháp làm hơn 250 người thiệt mạng.

Theo AFP