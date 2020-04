Syria: Số ca tử vong hàng tháng do nội chiến thấp nhất trong 9 năm

Ngày 1/4, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết tháng Ba vừa qua ghi nhận 103 dân thường thiệt mạng trong cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này và đây là tổng số ca tử vong không do tham chiến ở mức thấp nhất ghi nhận hàng tháng kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2011.

SOHR nêu rõ trong 103 nạn nhân nói trên, có 51 người thiệt mạng do các vụ nã pháo và không kích. Số ca còn lại tử vong hoặc do các vật liệu nổ còn sót lại hoặc do các nguyên nhân chưa xác định.

Số dân thường thiệt mạng trong cuộc nội chiến tại Syria hồi tháng Hai năm nay là 275 người, cao hơn 2 lần so với con số ghi nhận trong tháng Ba vừa qua, do thời điểm đó quân chính phủ Syria vẫn đang tiến hành cuộc tấn công quyết liệt nhằm xóa sổ thành trì lớn cuối cùng của lực lượng phiến quân tại đây.

Theo SOHR, cuộc nội chiến kéo dài dai dẳng 9 năm qua ở Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 380.000 người.

Tổng số dân thường tử vong ở mức cao nhất tính theo tháng là 1.590 người được ghi nhận hồi tháng 7/2016 khi các phiến quân và quân chính phủ Syria giao chiến tại tỉnh Aleppo miền Bắc nước này.

Đầu tháng Ba vừa qua, Damascus đã ngừng tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các tay súng phiến quân và các phần tử thánh chiến ở miền Tây Bắc Syria sau khi lệnh ngừng bắn giữa Nga - đồng minh của Syria - và Thổ Nhĩ Kỳ có hiệu lực từ sáng 6/3.

Chiến dịch tấn công nhằm vào các thành trì của các phiến quân và phần tử thánh chiến đã khiến gần 1 triệu người tại Tây Bắc Syria phải rời bỏ nhà cửa kể từ tháng 12 năm ngoái, làm gia tăng sức ép đối với các khu định cư thiếu thốn điều kiện sống vốn đầy chật các gia đình phải sơ tán do hàng loạt cuộc giao tranh trước đó.

Số phận của những người dân trên đang trở thành mối quan tâm chính đối với các tổ chức cứu trợ trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại Syria.

Tính đến trưa 1/4, nước này ghi nhận 2 ca tử vong trong tổng số 10 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Liên hợp quốc kêu gọi các bên liên quan thực thi lệnh ngừng bắn toàn quốc nhằm ứng phó với dịch bệnh này, trong khi các nhóm cứu trợ cảnh báo nguy cơ thảm họa y tế nếu đại dịch COVID-19 lan tới các lều trại tạm trú của những người mất nhà cửa vốn đã quá tải hoặc các nhà tù có số lượng lớn tù nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)