SOHR: Quân đội Mỹ tăng viện nhằm bảo vệ khu vực dầu mỏ tại Syria

Quân đội Mỹ đã thiết lập một căn cứ mới tại thành phố Deir Ez-Zor, một khu vực nhiều dầu mỏ tại miền Đông Syria.

Binh sỹ Mỹ . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 15/5 cho biết, khoảng 300 chuyến hàng đã tới Al-Jazrat trong vài ngày qua. Các binh sỹ Mỹ đang mở rộng căn cứ tại mỏ dầu Al-Omar ở phía Đông Deir Ez-Zor.

SOHR cho hay Mỹ đã thiết lập nhiều căn cứ tại Syria, rải rác ở khu vực Đông Bắc biên giới với Iraq và khu tam giác biên giới Iraq, Syria và Jordan ở phía Nam.

Chính quyền Syria đã lên tiếng phản đối việc Mỹ tăng cường lực lượng tại khu vực này. Damascus yêu cầu Mỹ phải rút tất cả binh sỹ khỏi Syria do bị coi là lực lượng chiếm đóng và sự hiện diện của lực lượng này là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, được khích lệ từ hoạt động của Mỹ tại khu vực biên giới Syria-Iraq , cũng có những động thái mới.

Một cuộc tấn công được cho là do IS tiến hành ngày 13/5 đã khiến năm nhân viên an ninh Iraq và ba dân thường thiệt mạng, một số ngươi khác bị thương.

Theo AFP