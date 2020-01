Số người tử vong do virus corona tại Trung Quốc đã lên tới 212 người

Ngày 31/1, giới chức tỉnh Hồ Bắc thông báo, số người tử vong do virus corona đã lên đến 212 người. Giới chức y tế ghi nhận thêm 1.200 ca nhiễm trong vòng 24 giờ qua.

Điều trị cho bệnh nhân tại Vũ Hán. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, tại cuộc họp kín của Ủy ban khẩn cấp Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) đối với dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra.

Trước diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh này, cơ quan y tế của Liên hợp quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc tế - một công cụ có tính ràng buộc về mặt pháp lý quốc tế liên quan đến phòng chống dịch bệnh hiếm khi được sử dụng.

Mặc dù vậy, WHO tin rằng vẫn có thể ngăn chặn sự lây lan virus với điều kiện các nước áp dụng những biện pháp mạnh để phát hiện sớm bệnh, cách ly và điều trị các trường hợp, theo dõi liên lạc và thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn xã hội tương xứng với rủi ro.

Trước đó một ngày, Ủy ban Giám sát sự sẵn sàng toàn cầu (GPMB), cảnh báo nhiều nước trên thế giới vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với dịch viêm phổi do virus corona mới gây ra

GPMB là một cơ quan độc lập, do WHO và Ngân hàng Thế giới (WB) lập ra. Trong tuyên bố của mình, GPMB đánh giá cao tốc độ ứng phó với dịch của Trung Quốc và nhiều nước khác bị ảnh hưởng bởi virus 2019-nCoV cho đến nay.

Tuy nhiên, ủy ban trên cũng bày tỏ lo ngại rằng nhiều nước vẫn chưa sẵn sàng đối phó với dịch bệnh, kêu gọi các lãnh đạo tất cả các nước lập tức hành động để đảm bảo họ có đủ năng lực cần thiết.

GPMB cũng kêu gọi các nước bổ sung ngân sách để WHO có thể tăng cường khả năng sẵn sàng thực hiện các hoạt động ứng phó với dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)