{publishtime} {title} {lead} {title} Số người mắc COVID-19 mới ở bang New York của Mỹ tiếp tục giảm Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại bang New York của Mỹ ngày 2/5 là 299 người, tăng 10 ca so với ngày hôm trước và hầu hết các ca này xảy ra tại thành phố New York . Thành phố New York cũng ghi nhận số ca xét nghiệm có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 tăng đột biến ở quận Bronx, lên tới 27,6% trong khi con số này ở các quận khác đều dưới 20%. Tại buổi họp báo ngày 2/5, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết tình hình có một số tín hiệu tích cực, như số người nhiễm và số người nhập viện tiếp tục giảm tại bang. Tính đến nay, New York đã tiến hành được hơn 15.000 ca xét nghiệm kháng thể, trong số đó 12,3% cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, hôm 1/5, Thống đốc Cuomo đã quyết định cho phép hệ thống trường công tại New York đóng cửa hết năm học. Quyết định của ông cuối cùng vẫn trùng khớp với tuyên bố hồi đầu tháng Tư mà Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đưa ra đối với 1.800 trường công lập ở thành phố này, mặc dù tại thời điểm đó, ông Cuomo công khai bác bỏ tuyên bố của Thị trưởng de Blasio./. (TTXVN/Vietnam+)

