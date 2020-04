Số ca tử vong tại Mỹ vượt mốc 40.000, New York tuyên bố qua đỉnh dịch

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h ngày 20/4 (theo giờ Việt Nam), số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ đã vượt 40.000 ca.

Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại New York, Mỹ ngày 14/4/2020. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Cụ thể, số người tử vong do COVID-19 tại Mỹ hiện là 40.495 người, đứng đầu thế giới. Số ca mắc COVID-19 trên toàn nước Mỹ hiện là 763.083 ca, chiếm hơn 31% trong tổng số gần 2,4 triệu ca nhiễm trên toàn cầu tính đến thời điểm này.

Ngoài ra, tại Mỹ cũng đã có 70.806 bệnh nhân COVID-19 đã bình phục, trong khi 13.556 bệnh nhân khác đang trong tình trạng nặng và nguy kịch.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại New York, giới chức New York ngày 19/4 tiếp tục kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump hỗ trợ để tiểu bang này tiến hành xét nghiệm trên diện rộng virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và mở cửa hoạt động kinh tế, mặc dù số ca tử vong tại đây trong 24h qua tiếp tục giảm và tỷ lệ lây lan cũng giảm.

Số ca tử vong tại New York ngày 19/4 được ghi nhận là 504 ca, ít hơn 33 ca so với ngày hôm trước.

Tại buổi họp báo cập nhật tình hình ngày 19/4, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nhận định số liệu cập nhật cho thấy New York đã qua đỉnh dịch nhưng cảnh báo người dân New York vẫn phải hết sức cẩn thận khi mà vẫn có tới 1.300 người nhập viện vì nhiễm SARS-CoV-2 ngày hôm trước.

Trước đó cùng ngày, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết khoảng 1.400 tình nguyện viên y tế từ New York và các bang đã được điều tới hỗ trợ các bệnh viện và nhà dưỡng lão tại thành phố này.

Ông cho biết số người nhập viện lại tăng nhưng số ca bệnh phải điều trị tích cực có giảm và số người được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 cũng giảm.

Tuy nhiên, ngày 19/4, theo kết quả thăm dò dư luận do Wall Street Journal/NBC thực hiện, đa phần người dân Mỹ đã bày tỏ lo ngại việc dỡ bỏ các hạn chế quá sớm sẽ khiến dịch COVID-19 lây lan mạnh hơn.

Kết quả thăm dò cho thấy 6 trong 10 người dân tham gia thăm dò cho biết họ lo ngại Mỹ sẽ thực hiện quá nhanh việc nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, trong khi đó chỉ có 3 người cho rằng mối lo ngại lớn hơn là tác động đối với nền kinh tế khi phải đóng cửa quá lâu.

Trong cuộc thăm dò, 70% người ủng hộ đảng Dân chủ bày tỏ lo ngại đối với việc mở cửa nền kinh tế quá sớm so với tỷ lệ 39% đảng Cộng hòa. Ngược lại, 48% người theo đảng Cộng hòa cho rằng Mỹ sẽ mất quá nhiều thời gian khi ngừng các hoạt động kinh tế so với 19% của đảng Dân chủ.

Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ cử tri đăng ký cảm thấy lo lắng nhiều hơn đối với virus SARS-CoV-2 so với một cuộc thăm dò tương tự vào tháng 3.

Gần 3/4 số người được hỏi cho biết rất hoặc hơi lo lắng về bản thân hoặc một thành viên gia đình nhiễm virus, tăng từ tỷ lệ khoảng 1/2 trước đó 1 tháng.

Có 76% số người được hỏi xếp hạng nền kinh tế là trung bình hoặc kém, so với 50% trong tháng 3. Chỉ 22% cho rằng nền kinh tế đang trong tình trạng tốt.

Đối với Tổng thống Donald Trump, cuộc thăm dò cho thấy đại dịch không làm thay đổi nhiều tỷ lệ ủng hộ đối với ông, khoảng 46%, so với tháng 3.Tuy nhiên, 49% người được hỏi cho biết sẽ ủng hộ ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ là Joe Biden, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 42%.

Theo nhà khảo sát đảng Dân chủ Peter Hart, Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt với một số khó khăn trước mắt và cho biết kết quả cuộc thăm dò cho thấy ông Trump dễ bị công chúng đổ lỗi nếu tình hình xấu đi.

Kết quả cuộc thăm dò được đưa ra trong bối cảnh một số cuộc biểu tình đã diễn ra tại một loạt bang của Mỹ, kêu gọi chính quyền địa phương dỡ bỏ lệnh đóng cửa doanh nghiệp và khu vực công cộng càng sớm càng tốt do cho rằng họ đang phải gánh chịu những hậu quả do việc đóng cửa nền kinh tế.

Hôm 17/4, Tổng thống Trump công bố hướng dẫn mở cửa kinh tế trở lại theo từng giai đoạn và thống đốc các bang sẽ đảm nhận tiến trình này./.

(TTXVN/Vietnam+)