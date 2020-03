Sau Algeria, châu Phi có Nigeria ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

Bộ Y tế Nigeria ngày 28/2 đã xác nhận ca đầu tiên nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại bang Lagos.

Kiểm tra y tế tại một sân bay của Nigeria. (Ảnh: Punch Newspaper)

Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter , Bộ Y tế Nigeria nêu rõ: “Trường hợp được xác nhận vào ngày 27/2/2020 là ca nhiễm đầu tiên tại Nigeria kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở Trung Quốc hồi tháng 1/2020.” Như vậy sau Algeria, Nigeria là nước tiếp theo ở châu Phi ghi nhận có ca nhiễm COVID-19 .

Ngoài COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/2 cũng cho biết Nigeria hiện có số lượng người mắc bệnh lao cao nhất ở châu Phi và là một trong 10 quốc gia có nhiều người mắc bệnh truyền nhiễm này nhất trên thế giới.

WHO kêu gọi Chính phủ Nigeria đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu nhờ vào sự can thiệp khẩn cấp của Quốc hội. WHO nói thêm rằng Nigeria cần có các khoản đầu tư bổ sung cần thiết từ các nguồn kinh phí trong nước để đối phó với bệnh lao và các bệnh không truyền nhiễm./.

(TTXVN/Vietnam+)