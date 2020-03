Quân đội Israel bắn chết người Palestine ném đá xe trên đường cao tốc

Quân đội Israel thông báo ngày 22/3, các binh sỹ nước này đã bắn hạ một người Palestine ném đá vào những chiếc ôtô Israel đang đi trên đường cao tốc ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng. Giới chức y tế Palestine đã xác nhận người thiệt mạng là một người đàn ông 32 tuổi.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ: “Các binh sỹ đã phát hiện một số nghi can ném đá vào những chiếc xe trên cao tốc này” và họ đã nổ súng để ngăn chặn có thêm nhiều xe bị tấn công.

Một bức ảnh do quân đội Israel công bố cho thấy một chiếc ôtô bị vỡ kính chắn gió do các hòn đá to./.

(Theo Reuters, Vietnam+)