Phiến quân IS tấn công vào quân đội và dân thường tại Iraq

Ít nhất 3 thành viên lực lượng an ninh Iraq đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong một vụ tấn công do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra tại tỉnh Salahudin tối 25/12.

Hiện trường một vụ nổ bom ở quảng trường Tahrir, thủ đô Baghdad, Iraq . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát địa phương cho biết phiến quân IS đã tấn công một số tiền đồn của quân đội và lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi tại thị trấn Duloiya, cách thủ đô Baghdad khoảng 90km về phía Bắc.

Giao tranh dữ dội giữa lực lượng an ninh và phiến quân đã nổ ra sau đó gây thương vong cho phía lực lượng Iraq.

Hiện chưa rõ số thương vong về phía phiến quân. Các tay súng tấn công đã tháo chạy khi quân tiếp viện chính phủ được điều đến khu vực trên.

Cùng ngày 25/12, một vụ tấn công bằng bom xảy ra gần một sân bóng đá tại phía Đông thủ đô Baghdad khiến 1 dân thường thiệt mạng và 4 người bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, vụ tấn công xảy ra vào buổi tối khi một chiếc xe gắn máy phát nổ gần sân bóng đá địa phương tại khu Sadr City phía Đông Baghdad.

Lực lượng an ninh Iraq đã phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận đã tiến hành vụ tấn công.

Tình hình an ninh tại Iraq đã được cải thiện đáng kể sau khi các lực lượng an ninh nước này đánh bại hoàn toàn tổ chức khủng bố IS vào cuối năm 2017, nhưng những cuộc tấn công lẻ tẻ vẫn xảy ra tại nước này./.

