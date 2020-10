Pháp, Iraq nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc chiến chống khủng bố

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc chiến chống khủng bố .

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi . (Ảnh: Shafaq)

Thông báo ra ngày 20/10 của Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết trong cuộc hội đàm một ngày trước đó tại thủ đô Paris, lãnh đạo hai nước đã bày tỏ quan điểm trên. Hai ông đồng thời nhấn mạnh tới hợp tác song phương, trong đó có kế hoạch của tập đoàn Alstom của Pháp phát triển hệ thống xe điện ngầm ở thủ đô Baghdad của Iraq.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đang ở thăm Pháp sau chuyến công du tháng trước của nhà lãnh đạo Pháp tới Baghdad. Trong cuộc hội đàm tại quốc gia vùng Vịnh này, Tổng thống Macron đã bày tỏ ủng hộ chủ quyền của Iraq và cho rằng chính quyền Baghdad đang đối mặt với các thách thức lớn là tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng và bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ.

Từ năm 2003, Iraq chìm trong xung đột sắc tộc, đỉnh điểm là IS chiếm giữ các vùng lãnh thổ lớn ở nước này cách đây 6 năm, trước khi quân đội sở tại với sự hỗ trợ của các lực lượng quốc tế đánh bại chúng. Pháp đã tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu hỗ trợ Iraq đánh IS năm 2014. Đầu năm nay, Pháp đã rút toàn bộ binh sỹ khỏi nước này.

Cho tới nay, các phần tử IS vẫn hoạt động tại khu vực sa mạc rộng lớn ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, kéo dài tới biên giới với các nước láng giềng gồm Syria, Jordan và Saudi Arabia. Các nhóm nhỏ hoặc các phần tử IS đơn lẻ thường xuyên từ Syria xâm nhập Iraq và tìm cách tái hợp lại lực lượng ở Iraq./.

