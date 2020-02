Ông Trump ngừng việc New York tham gia chương trình nhập cảnh toàn cầu

Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 6/2 thông báo ngừng cho phép các công dân của bang New York tham gia chương trình Nhập cảnh toàn cầu. Chương trình này cho phép người du lịch làm thủ tục an ninh và sân bay nhanh trong 5 năm sau khi được kiểm tra thông tin cá nhân kỹ chỉ một lần duy nhất.

Ảnh minh họa. (Nguồn: bloomberg.com)

Động thái mới của chính quyền Tổng thống Trump được đưa ra nhằm đáp trả việc chính quyền bang New York hồi tháng 12/2019 đã thông qua đạo luật Đèn Xanh (Green Light Law), qua đó cho phép các công dân bang New York không có giấy tờ nhập cư hợp pháp vẫn được thi lấy bằng lái xe, đồng thời cũng khiến chính quyền liên bang gặp khó khăn trong việc tiếp cận hồ sơ lái xe của người dân bang New York nhằm mục đích giám sát người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.

Luật Đèn Xanh của New York có hiệu lực từ tháng 12/2019 cho phép sở quản lý xe gắn máy của tiểu bang cấp bằng lái cho những người đủ khả năng lái xe bất kể tình trạng nhập cư của người đó như thế nào.

Luật này chỉ yêu cầu những người xin cấp bằng lái xe cung cấp tên, ngày sinh và nơi cư trú tại bang New York.

Phát biểu với hãng tin Fox News, quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf cho rằng chính đạo luật này đã khiến chính quyền của Tổng thống Trump quyết định ngừng cho phép người dân New York tham gia chương trình nhập cảnh toàn cầu.

Động thái mới cho thấy sự gia tăng căng thẳng sẵn có giữa chính quyền của ông Trump và bang New York, một trong các tiểu bang đã ban hành nhiều luật cho phép bang này hạn chế hợp tác với chính quyền liên bang.

Luật cấp bằng lái xe bất kể tình trạng nhập cư của New York đã cho thấy sự bất đồng quan điểm giữa những người đứng đầu bang New York và chính quyền liên bang.

Việc chính quyền Tổng thống Trump quyết định ngừng cho phép người dân New York tham gia chương trình Nhập cảnh toàn cầu cho thấy phản ứng của chính quyền liên bang không chỉ dừng ở lời nói./.

(TTXVN/Vietnam+)