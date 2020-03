NSC tích cực tham gia nỗ lực toàn cầu nhằm kiềm chế dịch COVID-19

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC) ngày 12/3 quyết định tích cực tham gia nỗ lực toàn cầu nhằm kiềm chế sự lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ) gây ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) vừa công bố đây là đại dịch.

Trước đó cùng ngày, cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Chung Eui-yong đã chủ trì cuộc họp ủy ban chấp hành hàng tuần để thảo luận về cách đối phó với COVID-19. Tuyên bố của Phủ Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ: "Xét đến tuyên bố đại dịch của WHO, các ủy viên thường vụ đã quyết định tích cực tham gia các nỗ lực toàn cầu để kiềm chế sự lây lan của COVID-19." Cùng ngày 12/3, Yonhap cũng đưa tin, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc cho biết đã cung cấp 25.000 khẩu trang y tế cho chính quyền thành phố Seoul trong bối cảnh gia tăng lo ngại về nguy cơ lây lan trên diện rộng chủng mới của virus corona ở khu vực thủ đô. Trong bức thư gửi Thị trưởng Seoul Park Won-soon, phái viên cấp cao của Trung Quốc tại Seoul, ông Hình Hải Minh cho biết số khẩu trang trên là sự đền đáp cho những hỗ trợ của Seoul khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc ở vào thời điểm tồi tệ nhất. Ông Hình nêu rõ: "Nếu Trung Quốc và Hàn Quốc bảo vệ, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, tôi tin rằng chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 và gặt hái kết quả tốt đẹp." Trước đó, chính quyền thành phố Seoul đã cung cấp các vật liệu kiểm dịch trị giá 600 triệu won (khoảng 497.100 USD) cho 12 thành phố ở Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh. Tính đến sáng 12/3, Hàn Quốc đã xác nhận tổng cộng 7.869 ca nhiễm virus trên toàn quốc./.

