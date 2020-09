Nhật Bản thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở

Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 28/9 cho biết Thủ tướng nước này Yoshihide Suga có kế hoạch gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào tuần tới ở thủ đô Tokyo, trong đó nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ bày tỏ ý định phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong việc hiện thực một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuộc gặp sẽ diễn ra bên lề hội nghị ngoại trưởng các nước Đối thoại An ninh Tứ giác ( Quad - bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia) đang được thu xếp tổ chức vào khoảng ngày 6-7/10.

Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Pompeo được lên kế hoạch nêu trên, tân Thủ tướng Suga được cho là sẽ nhấn mạnh tới quan hệ hợp tác an ninh chặt chẽ của Tokyo với Washington, Canberra và New Delhi.

Tuy nhiên, các chuyên gia về chính sách đối ngoại cho rằng ông Suga cần duy trì hành động cân bằng tinh tế giữa việc củng cố quan hệ với đồng minh an ninh chính của Nhật Bản (là Mỹ) và việc phát triển quan hệ kinh tế với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, vào thời điểm Washington và Bắc Kinh đang leo thang căng thẳng do nhiều vấn đề từ thương mại đến an ninh và nhân quyền.

Thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở cũng là nội dung chính được tân Thủ tướng Suga đề cập trong cuộc điện đàm với giới chức châu Âu, cụ thể là người đồng cấp Đức Angela Merkel, diễn ra mới đây sau khi ông được bầu làm thủ tướng mới của Nhật Bản.

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cũng đang lên kế hoạch thăm một số nước châu Âu để tăng cường liên kết nhằm thúc đẩy chính sách này./.

(TTXVN/Vietnam+)