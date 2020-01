Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange xuất hiện tại tòa án Anh

Ngày 13/1, nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã xuất hiện tại tòa án sơ thẩm Westminster ở thủ đô London của Anh trong nỗ lực nhằm ngăn chặn bị dẫn độ tới Mỹ - nơi ông này phải đối mặt với những tội danh nghiêm trọng. Ông Assange đã được áp giải tới tòa án từ nhà tù Belmarsh, ngoại ô thủ đô London. Rất nhiều người ủng hộ ông đã có mặt bên ngoài tòa án.

Sáng lập viên WikiLeaks Julian Assange xuất hiện tại tòa án ở London. (Nguồn: Daily Mail)

Tại phiên tòa, ông cùng các luật sư bào chữa phàn nàn về việc không được tạo điều kiện gặp mặt để chuẩn bị cho tiến trình lập luận phản bác trước yêu cầu của Mỹ dẫn độ ông này.

Dự kiến, một phiên tòa kéo dài 5 ngày về vấn đề dẫn độ ông Assange sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 tới. Hiện nhóm luật sư bào chữa cho ông Assange đang tìm cách trì hoãn phiên tòa này để có thêm nhiều thời gian chuẩn bị, song yêu cầu này đã bị bác bỏ.

Ông Assange hiện đang thi hành án phạt tù 50 tuần do vi phạm các điều khoản bảo lãnh. Hiện Thụy Điển đã từ bỏ cuộc điều tra về xâm hại tình dục đối với ông Assange và do đó, ông này có thể được trả tự do nếu tòa án Anh không đưa ra phán quyết đồng ý dẫn độ ông Assange tới Mỹ xét xử.

Nếu bị dẫn độ về Mỹ, ông Assange sẽ phải đối mặt với 18 cáo buộc tội danh theo đạo luật gián điệp, trong đó có tội danh tấn công hệ thống máy tính của Lầu Năm Góc.

Tuy nhiên, nhà sáng lập WikiLeaks cho đến nay bác bỏ những cáo buộc trên, khẳng định việc làm của ông là đơn thuần là hoạt động tác nghiệp báo chí./.

(TTXVN/Vietnam+)