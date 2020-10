Nghị sỹ Mỹ đề xuất chặn IPO của công ty tài chính thuộc Alibaba

Thượng nghị sỹ Marco Rubio, người đã thành công trong việc thúc giục chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump điều tra các công ty Trung Quốc, mới đây đã kêu gọi Washington xem xét việc trì hoãn đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Ant Group, công ty con chuyên về công nghệ tài chính (fintech) của “người khổng lồ” thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc.

(Nguồn: wsj.com)

Đợt IPO ở Hong Kong (Trung Quốc) là một phần của đợt niêm yết kép của Ant Group cùng với thị trường chứng khoán Thượng Hải.

Theo dự kiến, IPO của Ant Group được hỗ trợ bởi các ngân hàng lớn như China International Capital Corp, Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs và Morgan Stanley. Credit Suisse cũng tham gia với tư cách là điều phối viên toàn cầu. Giá trị của đợt IPO ước tính vào khoảng 30 tỷ USD.

Ant Group từ chối bình luận về lời phát biểu của ông Rubio, đồng thời cho biết hoạt động kinh doanh của họ chủ yếu ở Trung Quốc và họ khá lạc quan về triển vọng tăng trưởng ở quê nhà.

Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào Chính phủ Mỹ có thể trì hoãn việc niêm yết của một công ty Trung Quốc ở thị trường nước ngoài. Nhưng nhận xét của ông Rubio là một dấu hiệu cho thấy áp lực ngày càng tăng giữa những người theo đường lối cứng rắn đối với Trung Quốc trong Quốc hội Mỹ. Ông Rubio muốn Tổng thống Mỹ trừng phạt Ant Group trước đợt IPO vào cuối tháng này.

Nếu các đề xuất của nghị sỹ Rubio được chấp nhận, Ant Group có thể trở thành nạn nhân mới nhất trong cuộc chiến công nghệ kéo dài nhiều năm giữa Bắc Kinh và Washington.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã nhắm tới các công ty Trung Quốc như “đại gia” viễn thông Huawei và nhà sản xuất camera giám sát Hikvision với nhiều cáo buộc khác nhau, từ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến đe dọa anh ninh quốc gia Mỹ.

Ông Rubio là người đầu tiên công khai kêu gọi một ủy ban an ninh quốc gia Mỹ điều tra TikTok - nền tảng truyền thông xã hội nổi tiếng do ByteDance của Trung Quốc sở hữu. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sau đó đã “cấm cửa” ứng dụng này, nhưng lệnh cấm chưa có hiệu lực do một thẩm phán đã tạm thời ngăn chặn lệnh cấm của Nhà Trắng.

Ant là công ty thanh toán di động hàng đầu của Trung Quốc, cung cấp các dịch vụ cho vay, thanh toán, bảo hiểm và quản lý tài sản thông qua ứng dụng Alipay trên thiết bị di động. Hiện 33% cổ phần của Ant Group nằm trong tay Alibaba Group Holding Ltd và được kiểm soát bởi người sáng lập Alibaba, tỷ phú Jack Ma.

Theo AP