Nga yêu cầu Google chặn thông tin sai lệch về tình hình dịch COVID-19

Chính phủ Nga mới đây đã yêu cầu Google chặn thông tin sai lệch về thống kê số ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Nga.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho bệnh nhân tại một cơ sở y tế ở Moskva, Nga ngày 15/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yêu cầu trên được đưa ra sau khi hai báo Financial Times và New York Times của Mỹ đưa tin những thống kê chính thức của Nga về số người tử vong do COVID-19 ở nước này ít hơn so với thực tế.

Theo trang tin MBKh Media, Google ngày 14/5 ra thông báo cho biết Văn phòng Tổng công tố Nga đã yêu cầu tập đoàn này chặn những “thông tin sai lệch” nói trên.

Người phát ngôn của Google nêu rõ hãng sẽ xem xét tất cả các yêu cầu pháp lý chính đáng của chính quyền các nước Google hoạt động.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng chỉ trích Financial Times và New York Times, đồng thời yêu cầu hai báo này thu hồi “thông tin sai lệch” nói trên.

Cơ quan giám sát truyền thông, công nghệ thông tin và truyền thông Nga (Roskomnadzor) ngày 14/5 cho biết đang tiến hành điều tra để xác định thông tin của 2 tờ báo trên có vi phạm luật chống tin giả của Nga hay không,

Nhà chức trách Nga nêu rõ nước này thống kê các ca tử vong do nguyên nhân trực tiếp là COVID-19, đồng thời cho biết do dịch bệnh bùng phát ở Nga muộn hơn, nước này đã rút kinh nghiệm từ các nước Tây Âu.

Ngoài ra, Nga đã nhanh chóng áp lệnh cấm đi lại với nước láng giềng Trung Quốc từ đầu năm, sớm đưa ra các biện pháp hạn chế và truy dấu các ca nhiễm.

Theo thống kê trên trang worldometers.info, tính đến sáng 9h sáng 17/5 theo giờ Việt Nam, Nga ghi nhận tổng cộng 2.573 ca tử vong trong tổng số 272.043 ca mắc COVID-19.

Theo TASS