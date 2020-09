Nga, Trung Quốc phản đối chính sách đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ

Nga và Trung Quốc ngày 11/9 tuyên bố kiên quyết phản đối chính sách đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ, phản đối hoạt động chính trị dựa trên sự đe dọa sử dụng vũ lực, cũng như phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không có cơ sở luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chủ trì họp báo sau cuộc gặp diễn ra thủ đô Moskva. (Nguồn: AFP)

Lập trường này được khẳng định trong tuyên bố chung giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sau cuộc gặp diễn ra thủ đô Moskva của Nga.

Tuyên bố nhấn mạnh trong bối cảnh năm nay kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II và thành lập Liên hợp quốc, Nga và Trung Quốc với tư cách là các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tái khẳng định cam kết kiên định của hai nước đối với chủ nghĩa đa phương.

Hai nước kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng gìn giữ hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc là hạt nhân, đồng thời củng cố trật tự quốc tế bằng luật pháp quốc tế.

Trung Quốc ủng hộ sáng kiến của Nga tổ chức hội nghị lãnh đạo các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hai nước sẽ tiếp tục bảo vệ các mục đích và nguyên tắc trong Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Tuyên bố khẳng định hai nước sẽ nỗ lực để duy trì hòa bình và ổn định thế giới, duy trì công bằng và công lý quốc tế, đồng thời ủng hộ cải cách và cải thiện quản trị toàn cầu.

Tuyên bố cũng nêu rõ Nga và Trung Quốc tái khẳng định sự ủng hộ đối với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong việc điều phối hợp tác toàn cầu chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 , đồng thời hai nước cũng ủng hộ hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn, kể cả trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển thuốc và vắcxin ngừa bệnh.

Hai bên kêu gọi chấp dứt tình trạng chính trị hóa đại dịch, thúc giục thế giới đoàn kết để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch bệnh cũng như các mối đe dọa và thách thức khác.

Tuyên bố nhấn mạnh an ninh toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần gánh vác những trách nhiệm lớn trong việc duy trì an ninh toàn cầu.

Hai bên cam kết bảo vệ vị thế của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là kênh chính trong thúc đẩy tự do thương mại và điều phối việc xây dựng các quy tắc thương mại toàn cầu, đồng thời ủng hộ hệ thống thương mại đa phương với WTO là hạt nhân.

Nga và Trung Quốc cũng đánh giá cao sự phối hợp tại các điểm nóng ở các khu vực như Iran, Afghanistan, Syria và Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh đối thoại là con đường hiệu quả duy nhất để giải quyết các vấn đề, và hai nước sẵn sàng tiếp tục tham gia vào các cuộc tham vấn và đối thoại đa phương trên cơ sở có sự đồng thuận của tất cả các bên, và thúc đẩy tiến trình giải quyết các vấn đề liên quan bằng con đường chính trị và ngoại giao.

Tuyên bố khẳng định Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực khác.

Theo AFP