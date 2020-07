Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải Armenia-Azerbaijan

Tình hình căng thẳng ở khu vực biên giới giữa Armenia và Azerbaijan là nội dung chính trong cuộc họp trực tuyến do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì, với sự tham gia của các thành viên Hội đồng An ninh quốc gia Nga cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, tại cuộc họp, Tổng thống Putin và các quan chức đã trao đổi quan điểm và bày tỏ quan ngại về tình hình đụng độ leo thang ở biên giới Armenia-Azerbaijan .

Moskva cho rằng các bên xung đột cần đảm bảo thực thi lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải .

Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko, Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev, Chánh Văn phòng Điện Kremlin - ông Anton Vaino, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nikolai Patrushev, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Sergei Naryshkin...

Cuộc họp diễn ra sau khi giao tranh biên giới giữa Azerbaijan và Armenia bùng phát lại trở lại ngày 16/7, sau khi tạm ngưng một ngày trước đó.

Trong 3 ngày giao tranh bắt đầu từ ngày 12/7 vừa qua, 11 binh sĩ Azerbaijan và 1 dân thường thiệt mạng, trong khi phía Armenia có 4 binh sỹ thiệt mạng.

Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi hai quốc gia vùng Caucasus ngừng bắn ngay lập tức.

Azerbaijan và Armenia vướng vào cuộc xung đột dai dẳng kéo dài hàng thập kỷ liên quan tới khu vực tranh chấp Nagorny Karabakh.

Khu vực này nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, nhưng lại có đa số dân cư là người gốc Armenia sinh sống nên muốn ly khai để sáp nhập vào Armenia.

Điều này đã gây ra tranh chấp chủ quyền giữa hai nước mà đỉnh điểm là cuộc chiến tranh kéo dài từ tháng 2/1988 đến tháng 5/1994.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được năm 1994 và nhiều cuộc đàm phán hòa bình sau đó với sự trung gian của Nhóm Minsk, xung đột vẫn xảy ra tại đây.

Kể từ năm 2008, Azerbaijan và Armenia đã tổ chức hơn 10 cuộc gặp cấp cao để giải quyết vấn đề này, nhưng chưa tìm được giải pháp do cả hai đều coi vùng lãnh thổ tranh chấp thuộc chủ quyền của mình và không chấp nhận các phương án hòa giải được đưa ra./.

(TTXVN/Vietnam+)