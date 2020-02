Nga sẵn sàng gia hạn các thỏa thuận về kiểm soát vũ khí

Trong bài phỏng vấn mới đây với báo Rossiyskaya Gazeta, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva sẵn sàng gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START ) một cách vô điều kiện.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo ông Lavrov, Nga cũng sẵn sàng tham gia đàm phán về việc phát triển các loại vũ khí tối tân mà nước này đang thực hiện. Tuy nhiên, ông Lavrov cho rằng chính quyền Mỹ dường như đang né tránh các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề kiểm soát vũ khí .

Ông Lavrov khẳng định, Nga có quan điểm rất rõ ràng, đó là nước này sẵn sàng gia hạn hiệp ước New START ngay lập tức. Điều này đã được các quan chức Nga nhắc lại rất nhiều lần, kể cả Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, thay vì thảo luận về việc gia hạn, Mỹ lại đang tìm cách lôi kéo Trung Quốc gia nhập hiệp ước này.

Ngoại trưởng Lavrov giải thích: “Bắc Kinh đã nhiều lần tuyên bố họ sẽ không tham gia đàm phán, do cấu trúc lực lượng hạt nhân của Trung Quốc hoàn toàn khác biệt so với Mỹ và Nga.” Bên cạnh đó, Mỹ, Nga và Trung Quốc không phải là các quốc gia duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân . Do đó, bất cứ thỏa thuận kiểm soát vũ khí đa phương nào cũng đều phải có sự tham gia của các thành viên khác, ví dụ như Pháp, Anh, Ấn Độ...

Hiệp ước New START, có hiệu lực đến tháng 2/2021, được coi là “tấm lá chắn” cuối cùng ngăn chặn khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện.

Theo TASS