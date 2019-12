New York thắp sáng cây thông khổng lồ chào đón mùa Giáng sinh

Không khí Giáng sinh đã ngập tràn nhiều thành phố ở Mỹ và tối 4/12, hàng vạn dân người từ khắp nước Mỹ và trên thế giới đã đổ về Trung tâm Rockefeller để chiêm ngưỡng màn thắp sáng cây thông biểu tượng Giáng sinh của New York với 50.000 ngọn đèn đủ sắc màu và gắn một ngôi sao lớn bằng pha lê Swarovski trên đỉnh.

Cây thông khổng lồ được thắp sáng tại Trung tâm Rockefeller. (Nguồn: AP)

Đây là lần thứ 87 cây thông khổng lồ được thắp sáng trước sự chứng kiến của Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio và hàng vạn du khách, từ người già cho đến các em nhỏ.

Cây thông 60 năm tuổi cao tới 23,5m với đường kính 14m do gia đình bà Carol Schultz ở hạt Cam, bang New York, trao tặng và đã được chuyển về New York từ ngày 9/11 để được trang hoàng lung linh.

Bà Carol Schultz cho biết bà muốn tặng cây thông của mình để tất cả mọi người cùng có cơ hội ngắm nhìn.

Thắp sáng cây thông Noel tại Trung tâm Rockefeller đã trở thành truyền thống của người dân New York trong suốt 87 năm nay.

Mỗi năm, có rất nhiều gia đình đăng ký tặng thông cho thành phố nhưng chỉ những cây thông đáp ứng được tiêu chí về tuổi thọ và kích thước mới được lựa chọn.

Ông Erik Pauze, quản lý phụ trách tuyển chọn cây tại Trung tâm Rockefeller, cho biết để được chọn là biểu tượng Giáng sinh của New York, cây thông phải lâu năm, đạt yêu cầu về độ lớn, chiều cao và sự hài hòa.

Theo ông, mỗi năm trung tâm nhận được rất nhiều đơn đăng ký tặng cây thông, nhưng sau khi lựa chọn kỹ càng, chỉ có khoảng 5 hay 6 cây đạt tiêu chuẩn.

Ngôi sao Swarovski đính trên đỉnh ngọn thông cũng rất đặc biệt. Đó là một tác phẩm nghệ thuật có đường kính tới 3m và nặng hơn 400kg với 3 triệu viên pha lê tuyệt đẹp.

Lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh là sự kiện mở màn mùa Giáng sinh ở New York, được tổ chức với các màn biểu diễn của các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới, thu hút khoảng hàng nghìn người tham gia trực tiếp và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình./.

(TTXVN/Vietnam+)