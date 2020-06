New York chính thức bước vào giai đoạn 2 mở cửa lại nền kinh tế

Sáng 22/6, đúng 3 tháng kể từ ngày thành phố New York phải áp dụng lệnh phong tỏa, hàng ngàn văn phòng, cơ quan ở đây đã mở cửa, đón mọi người trở lại làm việc bởi thành phố New York chính thức bước vào giai đoạn 2 trong lộ trình mở lại hoạt động.

Một quán bar ngoài trời mở cửa trở lại tại New York, Mỹ ngày 7/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, số người được phép trở lại làm việc tại công sở - khoảng 300.000 người - vẫn ít hơn nhiều so với con số người đi làm vào thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, bởi các công ty phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội và hạn chế số người có mặt cùng lúc trong không gian trong nhà.

Hệ thống tàu điện ngầm, trước đây vốn là phương tiện di chuyển phổ biến và thuận lợi của người dân New York, hiện vẫn khá vắng khách.

Số liệu thống kê tháng 5/2020 cho thấy số người đi lại bằng tàu điện ngầm đã tăng lên bằng 17% số người dùng trước khi đại dịch xảy ra, cao hơn 2% so với dự đoán của cơ quan quản lý giao thông công cộng New York, MTA.

MTA hy vọng con số này sẽ tăng gấp đôi trong những ngày tới sau khi thành phố mở cửa giai đoạn 2.

Hiện tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ở thành phố New York là khoảng 1%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 60% hồi đầu tháng Tư.

Mỗi ngày, thành phố vẫn ghi nhận hơn 100 ca nhiễm virus SARS-CoV2 và chương trình truy xuất tiếp xúc cũng đã bắt đầu dù còn hơi chậm.

Thị trưởng Bill de Blasio nhấn mạnh giai đoạn mở cửa 2 là bước tiến quan trọng của thành phố bởi đây là giai đoạn mà các thành phần trọng yếu của nền kinh tế New York được phép hoạt động trở lại.

Ngoài các công sở, giai đoạn 2 cho phép các quán ăn có không gian ngoài trời mở lại, các cửa hiệu bán hàng, các dịch vụ cắt, làm tóc và dịch vụ bất động sản được bắt đầu hoạt động.

Theo New York Times, khảo sát do Partnership for New York City, một tập đoàn kinh doanh có tầm ảnh hưởng vừa tiến hành trong tháng Sáu cho thấy chỉ khoảng 10% nhân viên của các công ty được trở lại làm việc từ nay đến 15/8 còn đa phần vẫn làm việc từ nhà đến hết năm nay.

Một số công ty tài chính lớn như JPMorgan Chase và Goldman Sachs công khai tuyên bố sẽ chưa cho hoặc chỉ cho một số rất ít nhân viên trở lại làm việc từ tuần này và việc hạn chế làm việc tại công sở sẽ được áp dụng đến hết năm nay.

Giới quản lý các tòa nhà công sở cho biết họ đã chuẩn bị kỹ càng cho sự kiện mở lại hoạt động này và sẽ thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh như: giãn cách xã hội, đo thân nhiệt tất cả những người tới công sở, không chạm vào nắm cửa, yêu cầu đeo khẩu trang và khử khuẩn tay thường xuyên và chỉ cho phép tối đa 4 người vào chung khoang thang máy cùng một lúc./.

(TTXVN/Vietnam+)