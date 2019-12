NATO tìm cách đảm bảo an ninh cho các dự án mạng 5G

Các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 4/12 khẳng định liên minh quân sự này cần đảm bảo an ninh cho công nghệ viễn thông 5G.

Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 4/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh NATO tại London (Anh) nêu rõ: “NATO và các nước đồng minh cam kết đảm bảo an ninh cho hệ thống viễn thông của mình, trong đó có mạng 5G, đồng thời thừa nhận sự cần thiết phải dựa trên các hệ thống đảm bảo và vững chắc.”

Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn và đối phó với các thách thức an ninh, trong khi vẫn tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc là một nguy cơ an ninh sau khi NATO kêu gọi đảm bảo an ninh cho công nghệ mạng viễn thông không dây thế hệ mới 5G.

So sánh với một cuộc chạy đua vũ trang thời Chiến tranh Lạnh, Tổng thống Mỹ bày tỏ lo ngại rằng ưu thế về 5G có thể mang lại lợi thế cho những quốc gia như Trung Quốc, điều mà Washington không sẵn sàng chấp nhận.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, hãng viễn thông Deutsche Telekom của Đức thông báo đã ngừng mọi thỏa thuận liên quan đến mạng 5G trong khi chờ đợi quyết định của giới chức Berlin về những lo ngại an ninh tiềm ẩn liên quan đến nhà cung cấp Huawei./.

