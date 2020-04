Mỹ: Số ca tử vong vượt mốc 10.000 người, kéo dài phong tỏa New York

Số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins ngày 6/4 cho biết, tổng số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 ở Mỹ đã vượt ngưỡng 10.000 người.

Nhân viên y tế tại Mỹ vận chuyển một thi thể bệnh nhân tử vong vì dịch COVID-19. (Ảnh: The Independent)

Số ca tử vong ở Mỹ đang tiếp tục tăng cao. Chỉ trong 1 tuần qua, số ca tử vong ở nước này đã tăng bình quân từ 500 ca lên hơn 1.000 ca/ngày.

Hiện nay, Mỹ có số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 cao nhất thế giới và là một trong những quốc gia ghi nhận nhiều bệnh nhân tử vong nhất, cùng với Tây Ban Nha và Italy.

Tình trạng này dự kiến sẽ còn trở nên tồi tệ hơn. Nhà Trắng hôm 31/3 đã dự báo, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Mỹ có thể lên tới khoảng từ 100.000 đến 240.000 người.

Trong khi đó, một nhân viên điều tra Mỹ xác nhận, 1 trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi đã tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Giáo xứ East Baton Rouge, bang Louisiana. Trước đó, một số bang của Mỹ cũng đã xác nhận các ca tử vong là trẻ sơ sinh khác do virus SARS-CoV-2 , trong đó có bang Connecticut ghi nhận trường hợp tử vong của 1 trẻ 6 tuần tuổi và bang Illinois cũng có một ca tử vong là trẻ sơ sinh vào cuối tháng 3.

Bang Louisiana hiện cũng phải đối mặt với số ca nhiễm và tử vong do virus SARS-CoV-2 ngày càng tăng. Bộ Y tế tiểu bang này ngày 5/4 đã xác nhận 13.010 ca mắc COVID-19, trong đó có 477 trường hợp tử vong.

Tại bang New York, Thống đốc Andrew Cuomo đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa “ổ dịch COVID-19” ở Mỹ tới gần hết tháng 4.

Phát biểu trước báo giới trong một cuộc họp báo trực , ông Cuomo cho biết, số người tử vong ở New York trong 24h qua là 599 người, chỉ tăng 5 ca so với ngày trước đó, và đây là ngày thứ hai số ca tử vong ở tiểu bang này không tăng.

Tuy nhiên, Thống đốc Cuomo cũng cảnh báo, tiểu bang vẫn đang ở trong tình trạng khẩn cấp, và chưa thể dự báo chính xác về thời gian của đỉnh dịch, đồng thời kêu gọi người dân New York tuân thủ quy định giãn cách xã hội dù thời tiết ấm lên khiến nhiều người muốn được ra đường. Chính trị gia này nhấn mạnh: “Bây giờ không phải là lúc lơ là.”

Tổng số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở tiểu bang New York tính đến ngày 6/4 là 4.758 người, tổng số bệnh nhân là 130.689 người, trong đó riêng thành phố New York đã có 72.181 trường hợp mắc COVID-19 với 2.475 ca tử vong.

Cũng theo Thống đốc Cuomo, mặc dù số người nhập viện vẫn tăng, song tỷ lệ gia tăng bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện trong 3 ngày qua đã có dấu hiệu giảm xuống. Một tín hiệu tích cực nữa là New York hiện nay đã dự trữ đủ máy thở và trước mắt chưa cần bổ sung thêm.

Cùng ngày, Ủy viên Mark Levine thuộc Hội đồng Thành phố New York cho biết, chính quyền địa phương đang cân nhắc có thể phải tạm chôn cất các bệnh nhân tử vong tại một trong những công viên của thành phố nếu các nhà xác quá tải.

Trong diễn biến liên quan, các bang California và Washington đã lên kế hoạch chuyển hoặc gửi trả hàng trăm máy thở tới Kho Dự trữ chiến lược quốc gia (SNS) để góp phần hỗ trợ các khu vực khác trên cả nước chịu tác động hệ lụy nặng nề của dịch COVID-19.

Việc cung cấp máy thở và trang bị bảo hộ cá nhân đã trở thành mối quan ngại của nhiều bang tại Mỹ trong những tuần gần đây, với việc các Thống đốc cho biết họ buộc hải cảnh tranh với nhau trong thị trường mở về vật tư y tế. Tổng thống Trump đã cam kết sẽ sản xuất thêm 100.000 máy thở tại Mỹ. Trong khi đó, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết bang của ông sẽ cần tới 37.000 máy thở trong thời điểm “đỉnh dịch”./.

