Mỹ siết chặt an ninh nhằm ngăn chặn làn sóng biểu tình

Ngày 31/5, lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được tăng cường tại nhiều thành phố lớn tại Mỹ nhằm đảm bảo an ninh trật tự sau khi làn sóng biểu tình lan rộng trên khắp nước Mỹ đã kéo dài sau đêm thú 5 liên tiếp nhằm phản đối vụ cảnh sát da trắng gây ra cái chết của 1 người đàn ông da màu ở Minneapolis hồi tuần trước.

Người biểu tình tuần hành tại Washington D.C., Mỹ ngày 29/5/2020, bày tỏ phẫn nộ trước cái chết của người da màu George Floyd. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết khoảng 5.000 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tại 15 tiểu bang, gồm cả thủ đô Washington DC và khoảng 2.000 binh sỹ đang trong tình trạng sẵn sàng trực chiến.

Hôm 30/1, Thống đốc bang Minnesota thông báo đang triển khai toàn bộ lực lượng Vệ binh quốc gia ở bang này, lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ 2.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người đã tham gia các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ như Seattle và New York. Tại New York, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 350 người biểu tình, trong khi 30 nhân viên an ninh bị thương nhẹ.

Tuy nhiên, Thị trưởng Bill de Blasio cho biêt đang điều tra hành vi của cảnh sát, trong đó có các đoạn video cho thấy hình ảnh xe cảnh sát lao vào đám đông người biểu tình đang ném gạch đá ở Brooklyn.

Cho đến nay đã có hơn 20 thành phố tại Mỹ áp đặt giới nghiêm ban đêm nhằm ngăn chặn bạo lực, phá hoại và cướp bóc tài sản do một số đối tượng quá khích gây ra.

Cảnh sát đã sử dụng đạn cao su và hơi cay để giải tán đám đông tại các thành phố. Trong một số trường hợp, nhiều người qua đường và một số nhà báo, thành viên tổ chức truyền thông cũng đã bị tấn công.

Căng thẳng về vấn đề phân biệt chủng tộc đã bùng phát những ngày qua ở Mỹ sau vụ công dân da màu George Floyd , 46 tuổi, thiệt mạng trong lúc bị 4 cảnh sát bắt giữ.

Hiện viên cảnh sát da trắng gây ra cái chết của Floyd đã bị cáo buộc tội danh giết người cấp độ 3 trong khi những người còn lại bị sa thải, nhưng không bị buộc tội.

Trong khi đó, việc đám đông tụ tập và nhiều người biểu tình không đeo khẩu trang cũng làm gia tăng quan ngại về việc tái bùng phát đại dịch COVID-19, vốn đã khiến hơn 100.000 người Mỹ tử vong.

Cùng ngày, làn sóng biểu tình cũng đã lan sang bên kia Đại Tây Dương khi hàng trăm người tuần hành tại London (Anh) và Berlin (Đức) nhằm phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc tại Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)