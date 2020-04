New York ngày 8/4 ghi nhận có thêm 779 người tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, nhiều hơn 48 ca so với ngày trước đó. Như vậy, ngày 8/4 trở thành ngày có nhiều ca tử vong nhất tại vùng tâm dịch của nước Mỹ.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Mỹ: New York ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục dù số ca nhiễm giảm New York ngày 8/4 ghi nhận có thêm 779 người tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, nhiều hơn 48 ca so với ngày trước đó. Như vậy, ngày 8/4 trở thành ngày có nhiều ca tử vong nhất tại vùng tâm dịch của nước Mỹ. Vận chuyển thi thể một nạn nhân tử vong vì COVID-19 ở New York. (Nguồn: AP) Trong cuộc họp báo trực tuyến cập nhật tình hình dịch COVID-19 ở tiểu bang New York, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết tuy số người tử vong vẫn tiếp tục tăng cao, song số người nhập viện đã cho thấy mức độ lây lan của đại dịch có chút giảm tại New York. Ông cũng bày tỏ lạc quan nếu tỷ lệ nhập viện tiếp tục giảm thì hệ thống y tế của tiểu bang sẽ vận hành ổn định trong khoảng 2 tuần tới. Tổng số người tử vong tại tiểu bang New York tính đến ngày 8/4 lên tới 6.298 người khiến Thống đốc Cuomo phải yêu cầu toàn tiểu bang để cờ rủ. Trước đó, trong phần họp báo cập nhật tình hình đại dịch ở thành phố New York, Thị trưởng Bill de Blasio đã bày tỏ quan ngại về tình trạng tỷ lệ người tử vong trong cộng đồng người gốc Nam Mỹ và gốc Phi cao gấp đôi tỷ lệ tử vong của người Mỹ da trắng và điều này cho thấy có sự cách biệt về điều kiện kinh tế cũng như cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế của các nhóm dân cư này. Thị trưởng de Blasio khẳng định thành phố sẽ nỗ lực hỗ trợ các bệnh viện công hơn nữa để người nghèo có cơ hội điều trị khi nhiễm SARS-CoV-2. Trong diễn biến khác liên quan, Chính phủ Mỹ ngày 8/4 ký một hợp đồng trị giá 489,4 triệu USD với hãng sản xuất ôtô General Motor (GM) để sản xuất máy trợ thở cần cho việc điều trị các bệnh nhân nặng nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là hợp đồng đầu tiên về sản xuất máy trợ thở theo Đạo luật Sản xuất quốc phòng, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viện dẫn để hối thúc các công ty tham gia sản xuất các vật tư thiết bị y tế cần thiết chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. GM sẽ phối hợp với công ty máy trợ thở Ventec Life Systems để sản xuất 30.000 máy theo hợp đồng đến cuối tháng 8. Lô hàng đầu tiên gồm 6.132 máy sẽ được giao vào ngày 1/6 tới. Người phát ngôn GM Jim Cain cho biết: “Công ty sẽ thực hiện đầy đủ hợp đồng với chính phủ và có khả năng cung cấp thêm nếu cần.” Theo ông Cain, hợp đồng trên cũng bao gồm nhiều loại vật tư y tế bổ trợ khác./. (TTXVN/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)