Mỹ: New York chỉ đủ thiết bị y tế cứu bệnh nhân COVID-19 trong 1 tuần

Ngày 29/3, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã quyết định kéo dài lệnh đóng cửa mọi hoạt động tại tiểu bang này tới ngày 15/4 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại đây đã lên tới 59.513, tăng hơn 7.000 ca so với chỉ một ngày trước đó, với 965 người đã tử vong.

Cùng ngày, Thị trưởng Bill de Blasio cũng cho biết hiện thành phố New York chỉ còn đủ trang thiết bị y tế để cứu chữa bệnh nhân trong 1 tuần do số ca nhiễm tại đây cũng đã vượt quá 33.700, chiếm quá nửa tổng số ca của tiểu bang New York .

Theo ông de Blasio, các bệnh viện tại New York đã quá tải. Ông cũng bày tỏ lo ngại sẽ thiếu nhân viên y tế trong thời gian tới và đề nghị Tổng thống Donald Trump gửi thêm y bác sĩ quân y và dân sự từ các bang khác tới hỗ trợ New York.

Tính tới chiều ngày 29/3, Mỹ đã có ít nhất 135.738 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và tổng số người tử vong lên tới 2,391.

Trong khi đó, New York hiện là tâm dịch lớn nhất nước Mỹ với số người đang được điều trị tại bệnh viện là khoảng 8.500 người, trong số này có 2.037 người đang được chăm sóc tích cực và hỗ trợ bằng máy thở.

Hiện, một chuyến bay chuyên chở khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ y tế và các trang thiết bị y tế khác đang trên đường từ Trung Quốc tới New York và đây là chuyến hàng đầu tiên được chuyển tới theo mô hình đối tác công-tư (PPP) do cố vấn, đồng thời là con rể Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, sắp xếp./.

(TTXVN/Vietnam+)