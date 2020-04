Mỹ: Lo ngại COVID-19, Đảng Dân chủ hủy bầu cử sơ bộ tại bang New York

Hội đồng bầu cử của đảng Dân chủ ngày 27/4 đã quyết định hủy cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này tại bang New York vì lo ngại những rủi ro liên quan đến đại dịch COVID-19.

Ứng viên tiềm năng tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden (ảnh phải) và đối thủ là Thượng nghị sỹ Bernie Sanders. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một lý do khác khiến hội đồng bầu cử cho rằng sự kiện này không quá cần thiết là bởi vì Thượng nghị sỹ Bernie Sanders đã rút lui và ứng cử viên duy nhất ra tranh cử tổng thống trong tháng 11 ông Joe Biden.

Cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook và Twitter, Thượng nghị sỹ bang Vermont Bernie Sanders đã đăng tải thông điệp của Cố vấn cấp cao của ông, theo đó lên tiếng phản đối quyết định hủy bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại bang New York.

Cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sỹ Sanders, ông Jeff Weaver nêu rõ: “Quyết định ngày hôm nay của Hội đồng bầu cử của đảng Dân chủ tại bang New York là một quyết định gây bất bình, một đòn giáng mạnh vào nền dân chủ Mỹ, và cần phải được Ủy ban Toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC) đảo ngược. Tuần trước, cựu Phó Tổng thống Joe Biden cảnh báo người dân Mỹ rằng Tổng thống Trump có thể tận dụng cuộc khủng hoảng hiện nay làm một lý do để trì hoãn cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Ông ta đã có một tiền lệ do quyết định này tại bang New York."

Cũng trong ngày 27/4, bang New York đã ghi nhận thêm 337 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua, thấp hơn 30 ca so với hôm 26/4, và đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng Tư đến nay.

Số liệu tiếp tục cho thấy những tín hiệu tích cực về việc đại dịch COVID-19 đang diễn biến chậm lại ở bang New York.

Hiện nay, Thống đốc Andrew Cuomo đang bàn bạc với người đồng cấp của bang New Jersey lân cận để lên kế hoạch mở cửa trở lại hoạt động của toàn bộ khu vực này trong thời gian tới.

Cùng ngày, Thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố New York sẽ cấm xe cộ lưu thông trên một số đường phố, mở rộng vỉa hè và thiết lập làn xe đạp tạm thời người dân ở thành phố này có thêm không gian ra ngoài trời mà vẫn thực hiện được quy định giãn cách.

Theo kết quả một cuộc thăm dò mới của AP-NORC, sự ủng hộ cho việc bỏ phiếu qua thư đang tăng lên khi nhiều tiểu bang đang phải vật lộn với cách tổ chức bầu cử một cách an toàn trong bối cảnh sự bùng phát của đại dịch COVID-19 .

Kết quả cuộc khảo sát cho thấy 39% người Mỹ tán thành việc chỉ tổ chức bầu cử bằng thư, tăng 20 điểm phần trăm so với một cuộc khảo sát tương tự vào năm 2018. Trong khi đó, cũng có tới 40% số người được hỏi cho biết họ phản đối về khả năng tiến hành bỏ phiếu bầu cử hoàn toàn bằng thư.

Đa số người Mỹ, với 56% số người tham gia cuộc khảo sát nói rằng họ sẽ ủng hộ cho phép mọi người bỏ phiếu qua thư mà không cần phải cung cấp lý do cụ thể. Tuy nhiên, một tỷ lệ tăng vọt lên 60% đối với câu hỏi về khả năng Mỹ vẫn đang phải đối phó với sự bùng phát của đại dịch COVID-19 vào tháng 11 tới.

Bên cạnh đó, 48% những người được khảo sát nói rằng các bang nên tổ chức bầu cử hoàn toàn bằng thư nếu đại dịch vẫn còn tiếp diễn vào tháng 11.

Các số liệu thống kê của cuộc thăm dò được đưa ra vào thời điểm các cuộc tranh luận xung quanh việc bỏ phiếu qua thư trở nên ngày càng gây chia rẽ khi một số nhà lập pháp lo ngại về việc các địa điểm bỏ phiếu đông đúc giữa đại dịch.

Ở các bang như Wisconsin, đảng Dân chủ và Cộng hòa đã “đụng độ” quan điểm về khả năng tổ chức một cuộc bầu cử hoàn toàn bằng thư.

Cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa kiểm soát tại Wisconsin đã ngăn chặn nỗ lực hủy bỏ bỏ phiếu trực tiếp của Thống đốc Tony Evers - một thành viên của đảng Dân chủ - trước cuộc bầu cử sơ bộ ngày 7/4, dẫn đến hàng dài các địa điểm bỏ phiếu tại tiểu bang trong ngày bầu cử.

Tổng thống Trump cũng đã cân nhắc về vấn đề này, cho rằng việc bỏ phiếu qua thư có nguy cơ tiềm ẩn rất lớn đối với hoạt động lừa đảo và mang lại lợi thế cho đảng Dân chủ.

Cuộc thăm dò của AP-NORC cũng cho thấy vấn đề bỏ phiếu qua thư nhận được tỷ lệ ủng khác nhau giữa hai đảng. Trong khi 47% cử tri của đảng Dân chủ cho biết họ ủng hộ tổ chức các cuộc bầu cử bằng thư thì chỉ có 29% cử tri của đảng Cộng hòa có quan điểm tương tự.

Ngoài ra, 73% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ việc cho phép mọi người bỏ phiếu thông qua lá phiếu vắng mặt mà không yêu cầu họ đưa ra lý do nếu dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn. Vấn đề này chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ 46% của cử tri đảng Cộng hòa, trong khi 40% khác phản đối ý tưởng này.

Năm tiểu bang gồm Oregon, Washington, Hawaii, Utah và Colorado - đã tổ chức các cuộc bầu cử gần như hoàn toàn bằng thư. Trong khi đó, 33 tiểu bang và Washington D.C cho phép cử tri lựa chọn. Bỏ phiếu qua thư được “sẵn sàng” trong một số trường hợp ở 16 tiểu bang khác.

Một số tiểu bang đã chuyển sang bầu cử hoàn toàn bằng thư. Thống đốc tiểu bang Ohio Mike DeWine - một thành viên của đảng Cộng hòa - đã ký luật vào tuần trước về việc sử dụng gần như hoàn toàn thư cho cuộc bầu cử sơ bộ tại địa phương này./.

(TTXVN/Vietnam+)