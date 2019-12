Mỹ khẳng định vẫn duy trì lực lượng tại Syria, Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 20/12 tuyên bố Mỹ sẽ duy trì binh sỹ tại Syria cho tới khi các đồng minh địa phương có thể độc lập chiến đấu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song về lâu dài, Washington sẽ tìm cách tái điều phối để lực lượng Mỹ đóng vai trò trong cuộc cạnh tranh quyền lực to lớn với Trung Quốc và Nga.

Binh sỹ Mỹ và lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ tấn công ở Kabul, Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời câu hỏi của phóng viên khi nào Mỹ rút quân khỏi Syria, Bộ trưởng Esper nêu rõ: “Tôi nghĩ, chúng tôi ở đó chừng nào chúng tôi có thể đảm bảo đánh bại hoàn toàn IS hoặc chúng tôi có thể để các đối tác và đồng minh khác nhảy vào và thay thế chúng tôi. Tham số thực sự đối với chúng tôi là IS, cảnh sát hoặc các lực lượng an ninh địa phương có thể kiểm soát các phần tử IS .”

Liên quan tới Afghanistan, ông Esper cho biết Mỹ sẽ duy trì hiện diện quân sự tại quốc gia Nam Á này cho tới khi Washington hoàn thành sứ mệnh.

Ông khẳng định: “Chúng tôi có một sứ mệnh tại Afghanistan, chúng tôi sẽ duy trì hiện diện để thực hiện sứ mệnh đó.”

Theo Bộ trưởng Esper, mục tiêu cuối cùng của ông là giảm hiện diện của Mỹ tại Syria và Afghanistan để các binh sỹ Mỹ có thể được trở về nhà để được cải thiện và tập huấn lại, hoặc được triển khai tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để đối phó với những thách thức lớn hơn tới từ Trung Quốc và Nga.

Theo TASS