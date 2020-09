Mỹ: Hạ viện mở cuộc điều tra Tổng giám đốc Cơ quan Bưu chính Mỹ

Người đứng đầu Ủy ban Giám sát và Cải cách của Hạ viện ngày 8/9 đã mở một cuộc điều tra và kêu gọi lập tức đình chỉ công tác của Tổng Giám đốc Cơ quan Bưu chính Mỹ (USPS) Louis DeJoy sau khi ông này bị cáo buộc bồi hoàn trái phép các cựu nhân viên bưu điện vì các đóng góp chính trị của họ.

Tổng Giám đốc Cơ quan Bưu chính Mỹ (USPS) Louis DeJoy. (Nguồn: Getty Images)

Chủ nhiệm ủy ban trên, bà Carolyn Maloney cho biết nếu các cáo buộc được khẳng định, ông DeJoy phải đối mặt với “nguy cơ hình sự” không chỉ vì các vi phạm pháp luật liên quan đến các giao dịch trên mà còn vì nói dối Quốc hội khi không thừa nhận đã thực hiện hành động này trong một cuộc chất vấn gần đây.

Bà Maloney cho biết: “Chúng tôi sẽ điều tra vụ này, song tôi cho rằng Ban Giám đốc USPS phải hành động ngay lập tức để đình chỉ công tác của ông DeJoy.”

Động thái trên được đưa ra sau khi các cựu nhân viên USPS cáo buộc ông DeJoy bồi hoàn nhân viên vì đã đóng góp cho chiến dịch tranh cử của ông trong đảng Cộng hòa, một sự dàn xếp được cho là vi phạm luật liên bang về tài trợ chiến dịch tranh cử.

Báo The Washington Post và The New York Times đều đưa tin về các cáo buộc trên hồi cuối tuần qua, dẫn lời các cựu nhân viên USPS.

Tổng thống Donald Trump ngày 7/9 cho biết ông ủng hộ mở một cuộc điều tra về ông DeJoy.

Tuy nhiên, ngày 8/9, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã lên tiếng bảo vệ ông DeJoy, người đã đóng góp tài chính cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, và cáo buộc phe Dân chủ phát động một cuộc điều tra chính trị trong một năm bầu cử.

Trước đó, ủy ban nói trên đang tiến hành điều tra các thay đổi trong cách vận hành của USPS, như tình trạng chậm trễ trong dịch vụ bưu chính trên diện rộng trước thềm cuộc bầu cử. Tổng Chưởng lý New York cũng đã khởi kiện riêng rẽ về vụ này.

Các nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ cho rằng ông DeJoy đang phá hoại USPS từ bên trong nhằm giúp đảm bảo khả năng tái đắc cử của Tổng thống Trump vào tháng 11 tới./.

