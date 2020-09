Mỹ chuyển các khoản góp cho WHO sang các chương trình khác của LHQ

Ngày 3/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington có kế hoạch chuyển các khoản đóng góp cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sang các chương trình khác của Liên hợp quốc sau khi chính thức rút khỏi tổ chức này vào năm tới.

Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất của WHO. (Nguồn: bangkokpost)

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ trong khuôn khổ kế hoạch rút khỏi WHO, có hiệu lực từ ngày 6/7/2021, Mỹ sẽ bắt đầu triệu hồi các quan chức nước này đang làm việc tại các văn phòng của WHO, đồng thời tìm kiếm các đối tác khác để tiếp quản các hoạt động mà trước đó do WHO điều hành.

Tháng 7/2020, Nhà Trắng đã bắt đầu tiến trình chính thức rút khỏi WHO, cắt đứt mối quan hệ với tổ chức y tế cộng đồng toàn cầu này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 6/7 và thông báo đã được gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc .

Dựa vào các điều kiện đặt ra khi Mỹ gia nhập WHO năm 1948, nước này có một năm để hoàn tất quá trình rút cũng như để thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác.

Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất của WHO. Tính riêng trong năm 2019, Washington đã đóng góp cho tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ này hơn 400 triệu USD, chiếm khoảng 15% ngân sách của WHO./.

(TTXVN/Vietnam+)