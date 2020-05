Mỹ bày tỏ tin tưởng Australia có thể đảm bảo an ninh viễn thông

Đại sứ Mỹ tại Australia Arthur B. Culvahouse Jr ngày 24/5 nhấn mạnh nước này tin tưởng Australia có thể bảo vệ an ninh cho các mạng lưới viễn thông của nước này cũng như của các nước đối tác.

Đại sứ Mỹ tại Australia Arthur B. Culvahouse Jr. (Nguồn: AAP)

Trong một tuyên bố, ông Culvahouse nêu rõ: "Mỹ có niềm tin tuyệt đối vào khả năng của Chính phủ Australia trong việc bảo vệ an ninh các mạng viễn thông của nước này cũng như mạng của các nước đối tác trong liên minh tình báo Five Eyes (gồm 5 nước Mỹ, Australia, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh).

Đại sứ Culvahouse cho hay Mỹ công khai bày tỏ quan ngại về mạng viễn thông 5G thế hệ mới, và hoan nghênh vai trò dẫn đầu của Australia trong vấn đề nà

Ông Culvahouse bày tỏ niềm tin trên sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dường như ngụ ý rằng Washington sẽ “đơn giản ngắt kết nối” với bất kỳ quốc gia nào có dịch vụ viễn thông đã bị Trung Quốc can thiệp vào.

Ông Pompeo đã đưa ra cảnh báo trên trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng Sky News về thỏa thuận đầu tư giữa bang Victoria miền Nam Australia với Bắc Kinh liên quan tới dự án Vành đai và Con đường (BRI)./.

(Vietnam+)