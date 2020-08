Mali: Đại tá Assimi Goita tuyên bố lãnh đạo chính quyền quân sự

Đại tá quân đội Mali Assimi Goita ngày 19/8 đã tự tuyên bố là thủ lĩnh cuộc binh biến, người đã lật đổ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita .

Phát biểu sau cuộc họp với các công chức hàng đầu, Đại tá Assimi Goita cho biết: “Hãy để tôi tự giới thiệu bản thân, tôi là Đại tá Assimi Goita, Chủ tịch Ủy ban cứu quốc của nhân dân (CSNP), được thành lập sau cuộc đảo chính.”

Trong khi đó, một nguồn tin từ các lực lượng vũ trang Mali cho hay, Tướng Malick Diaw đã dẫn đầu quân nổi dậy lật đổ Chính phủ Mali, trong khi Đại tá Sadio Camara là cấp phó của ông này. Đồng thời, hãng thông tấn EFE đưa tin, lực lượng nổi dậy đã chỉ định Đại tá Goita làm Chủ tịch CSNP và công tác chuẩn bị cho một cuộc tuần hành lớn nhằm ủng hộ những người dẫn đầu đảo chính đang diễn ra tại thủ đô Bamako.

Lực lượng binh biến cho biết vai trò của CSNP là bảo vệ tính mạng người dân và chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử ở Mali.

Trước đó cùng ngày, Ủy ban Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi (AU) thông báo, AU đã đình chỉ tư cách thành viên của Mali nhằm đáp lại cuộc binh biến của các binh sĩ quân đội lật đổ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita và Chính phủ. Theo Ủy ban Hòa bình và An ninh của AU, việc đình chỉ sẽ có hiệu lực tới khi trật tự hiến pháp tại Mali được khôi phục. AU cũng yêu cầu trả tự do cho Tổng thống Keita và các quan chức cấp cao khác.

Cũng trong động thái phản ứng, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án vụ binh biến ở Mali và kêu gọi các binh sĩ liên quan lập tức trả tự do cho các quan chức chính phủ bị bắt giữ và trở lại doanh trại tức thì. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên cũng “nhấn mạnh cần lập tức khôi phục pháp trị và hướng tới khôi phục trật tự hiến pháp”. Hội đồng Bảo an đã được thông báo về vụ việc sau khi các binh sĩ quân đội lật đổ Tổng thống Mali trong một cuộc đảo chính. Những binh sĩ này ngày 19/8 cam kết sẽ theo dõi các cuộc bầu cử trong một khoảng thời gian “hợp lý” và chuyển hướng sang đàm phán với một trong những bên trung gian có tầm ảnh hưởng nhất tại quốc gia Tây Phi này.

Trong khi đó, Pháp đã yêu cầu lập tức trả tự do cho Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita cũng như Chính phủ của ông. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố: “Pháp công nhận tuyên bố từ chức của Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita. Nước này kêu gọi lập tức trả tự do (cho Tổng thống Keita) cũng như khôi phục tức thì quyền lực dân sự”./.

(TTXVN/Vietnam+)