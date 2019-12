Malaysia lo ngại IS chuyển hoạt động sang Đông Nam Á

Ngày 27/11, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Muhyiddin Yassin đã cảnh báo nguy cơ tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng chuyển địa bàn hoạt động sang Đông Nam Á sau cái chết của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Phát biểu tại hội nghị bộ trưởng các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Bangkok, Thái Lan, Bộ trưởng Muhyiddin nhấn mạnh Malaysia sẽ tiếp tục cảnh giác trước những mối đe dọa từ các chiến binh trở về từ nước ngoài, tình trạng cực đoan hóa, truyền bá tư tưởng cực đoan trên mạng và những cuộc tấn công tiềm tàng theo kiểu “sói đơn độc.”

Ông cho biết Malaysia tin rằng cái chết của thủ lĩnh IS al-Baghdadi sẽ tạo ra một bước ngoặt trong hoạt động khủng bố của IS. Theo ông, sau khi để mất phần lớn lãnh thổ chiếm đóng tại Syria và Iraq, IS đang tìm kiếm một “căn cứ địa” mới.

Bộ trưởng Muhyiddin nêu rõ trong 6 năm qua, Malaysia đã đập tan 25 vụ tấn công do IS chủ mưu tại nước này và bắt giữ 512 đối tượng liên quan đến IS.

Ngày 26/10 vừa qua, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt al-Baghdadi trong một cuộc đột kích tại khu vực Tây Bắc Syria, nơi trùm khủng bố này ẩn náu sau khi kế hoạch lập một “Vương quốc Hồi giáo” ở Syria và Iraq thất bại. Các chính quyền trong khu vực từng nhận định việc ngăn chặn hệ tư tưởng của IS sẽ là một cuộc chiến lâu dài, kể cả khi al-Baghdadi đã chết.

Malaysia đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ tháng 1/2016, khi các tay súng liên kết với IS tiến hành hàng loạt vụ tấn công tại thủ đô Jakarta, Indonesia. IS cũng đã nhận gây ra vụ tấn công nhằm vào một quán rượu tại ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur vào tháng 6/2016, khiến 8 người bị thương. Đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ tấn công như vậy tại Malaysia.

Theo AFP, THX