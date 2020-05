Lý do Anh triển khai chậm gói cho vay hỗ trợ các công ty gặp khó khăn

Ngày 4/5, giới chủ ngân hàng cấp cao ở Anh cho biết việc chính phủ nước này trì hoãn bảo lãnh 100% đối với các gói cho vay hỗ trợ các công ty hoạt động khó khăn do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cản trở khả năng của các ngân hàng trong việc cấp viện trợ tài chính khẩn cấp cho các công ty này trong giai đoạn đầu của dịch bệnh.

Các cửa hàng kinh doanh đóng cửa khi lệnh phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại London, Anh ngày 13/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã chỉ trích các ngân hàng ở nước này không cấp kịp các khoản cho vay cho các công ty gặp khó khăn trong bối cảnh lệnh phong tỏa được áp đặt trên toàn quốc đã đẩy nền kinh tế nước này suy thoái sâu hơn.

Theo Lloyds Banking Group và Royal Bank of Scotland, lý do hàng đầu khiến hoạt động cho vay hỗ trợ được đẩy nhanh hơn ở các nước khác ở châu Âu như Đức và Thụy Sỹ là do chính phủ các nước này đã bảo lãnh 100% đối với các gói cho vay hỗ trợ ngay từ khi cuộc khủng hoảng mới bắt đầu.

Phát biểu với các nghị sỹ Anh, ông David Oldfield, phụ trách mảng thương mại thuộc Lloyds Banking Group, nói: “Điểm khác biệt chính là một số chương trình cho vay của các nước khác ở châu Âu đã nhận được 100% bảo lãnh của chính phủ ngay từ ngày đầu tiên. Do vậy, làm giảm bớt một số áp lực đối với các ngân hàng trong việc thực hiện khả năng chi trả.”

Kể từ khi tung ra chương trình cho vay hỗ trợ mới mang tên “Bounce Back” (tạm dịch là “Bật trở lại”), Chính phủ Anh đã bảo lãnh 100% đối với các khoản cho vay lên tới 50.000 bảng dành cho các công ty nhỏ.

Tuy nhiên, các khoản cho vay lớn hơn trong khuôn khổ chương trình này sẽ chỉ được chính phủ bảo lãnh 80%.

Các chủ ngân hàng ở Anh cho biết những khách hàng đủ điều kiện vay theo Chương trình Cho vay gián đoạn kinh doanh do dịch COVID-19 (CBILS) sẽ được phép chuyển sang vay theo chương trình Bounce Back.

Theo Giám đốc điều hành Ngân hàng Barclays ở Anh, ông Matt Hammerstein, các ngân hàng dự đoán nhu cầu vay từ chương trình cho vay Bounce Back sẽ tăng bất thường. Đơn cử, ngân hàng này đã nhận được 200 đơn vay tiền vào phút đầu tiên khi chương trình Bounce Back được tung ra vào ngày 4/5 và sau đó mỗi phút nhận được 35 đơn vay tiền từ chương trình này.

Chương trình Bounce Back cho phép các doanh nghiệp, trong đó có cả những thương gia đơn lẻ, vay từ 2.000 đến 50.000 bảng (2.500 USD - 62.500 USD) trong tối đa 6 năm.

Năm đầu tiên các doanh nghiệp được hưởng lãi suất 0%, trong khi những năm tiếp theo mức lãi suất là 2,5%.

Những ngân hàng cung cấp các khoản cho vay này sẽ không phải kiểm tra tín dụng hay đánh giá năng lực thanh toán dài hạn của bên nộp hồ sơ xin vay./.

