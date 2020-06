Lượng người xem các chương trình về cuộc sống người da màu tăng vọt

Sau vụ cảnh sát kẹp cổ công dân da màu George Floyd đến chết hồi tháng trước, nạn phân biệt chủng tộc đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn bao giờ hết, không chỉ tại Mỹ mà còn tại nhiều quốc gia khác trên thế giới. Làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc đã lan rộng ra khắp thế giới trên mọi lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội...

Bộ phim "13th" có số người xem tăng vọt. (Ảnh: Netflix)

Trong bối cảnh nạn phân biệt chủng tộc nhận được sự quan tâm trên toàn cầu, lượng người theo dõi các bộ phim truyện , phim tài liệu và chương trình truyền hình về cuộc sống của người da màu tại Mỹ đã tăng vọt.

Theo số liệu mới cập nhật của dịch vụ xem phim trực tuyến Netflix, bộ phim tài liệu “13th” (Lần thứ 13) của đạo diễn Ava DuVernay đã có lượng người xem tăng 47 lần trong vòng 3 tuần qua.

Dù không đưa ra con số cụ thể nhưng Netflix cho biết đã có hàng triệu người xem bộ phim này kể từ sau khi xảy ra làn sóng chống phân biệt chủng tộc trên toàn cầu.

“13th” là bộ phim tài liệu nói về lần sửa đổi hiến pháp thứ 13 của Mỹ, với trọng tâm là quy định “Chế độ nô lệ không nên tồn tại trong lòng nước Mỹ, ngoại trừ hình phạt dành cho tội phạm được kết án”. Đây là một bộ phim đậm tính lịch sử, trong đó các học giả, nhà hoạt động chính trị gia, và cựu tù nhân phân tích việc hình sự hóa người Mỹ gốc Phi và sự bùng nổ các nhà tù.

Trả lời hãng tin Reuters, đạo diễn DuVernay đã hoan nghênh việc số lượng người xem tăng vọt, cho rằng từ đó sẽ có ngày càng nhiều người muốn tìm hiểu sâu về những lý do dẫn đến sự bất bình đẳng trong xã hội.

Nhiều bộ phim khác về người da màu trên nền tảng Netflix cũng có lượng người xem tăng vọt. “Dear White People” (Thân gửi người da trắng), bộ phim hài về các sinh viên đại học người da màu, đã có lượng người xem tăng hơn 300% tại Mỹ trong vòng 1 tháng qua. Bộ phim “When They See Us” dựa trên câu truyện có thật về 5 người đàn ông bị buộc tội oan về vụ hiếp dâm một người đi bộ ở New York, cũng đã tăng 83% người xem.

Các nền tảng xem phim trực tuyến khác cũng đã có những động thái tri ân những tác phẩm liên quan đến cuộc sống của người da màu. Nền tảng HBO Max đã tạo một bộ sưu tập các chương trình và bộ phim với tên gọi Celebrating Black Voices (Tri ân những tiếng nói của người da màu). Apple TV tạo thêm một số mục như Confronting Systemic Racism (Đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống) hay Black In America (Người da màu ở Mỹ)./.

(Vietnam+)