Liên quân chống IS không kích tiêu diệt hàng chục phần tử khủng bố

Quân đội Iraq ngày 4/6 cho biết 19 phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị máy bay chiến đấu của liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tiêu diệt tại phía Bắc nước này.

Hiện trường một vụ không kích chống IS tại Iraq. (Ảnh: RFERL)

Thông báo của Quân đội Iraq cho hay, máy bay của liên quân đã thực hiện 26 vụ không kích và phá hủy 46 nơi trú ẩn của IS tại núi Qara-Chokh gần thị trấn Makhmour, cách thủ phủ Mosul của tỉnh Nineveh khoảng 60 km về phía Đông Nam.

Các cuộc không kích dựa vào thông tin do Cơ quan chống khủng bố Iraq (CTS) cung cấp. Cơ quan này đang tiến hành chiến dịch truy tìm khủng bố IS tại khu vực miền Bắc Iraq.

Trong một động thái khác, lực lượng của CTS cũng đã tiến hành một chiến dịch truy quét tại khu vực Wadi Hauran thuộc tỉnh Anbar và phá hủy 3 vị trí trú ẩn của IS. Cũng tại tỉnh này, CTS bắt giữ 2 phần tử IS tại thành phố Fallujah (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km)

Các chiến dịch truy quét trên diễn ra trong bối cảnh các phần tử IS gia tăng những vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Iraq dẫn tới hàng chục người bị thương vong.

Tình hình tại Iraq đã được cải thiện kể từ khi các lực lượng an ninh nước này hoàn toàn đánh bại IS trên khắp đất nước vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, tàn dư của IS đã lẩn trốn vào các khu vực đô thị và rừng núi, tiến hành nhiều cuộc tấn công phục kích chống lại các lực lượng an ninh và dân thường Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)