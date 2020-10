Lãnh đạo Armenia và Azerbaijan sẵn sàng đến Moskva để đàm phán

Ngày 19/10, trả lời các cuộc phỏng vấn riêng rẽ độc quyền với hãng thông tấn quốc gia TASS của Nga về xung đột Nagorny-Karabakh, lãnh đạo cả hai nước Armenia và Azerbaijan đều khẳng định sẵn sàng đến Moskva để cùng ngồi vào bàn đàm phán , đồng thời nhấn mạnh vai trò trung gian quan trọng của Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Binh sỹ Armenia được triển khai trong cuộc xung đột với lực lượng Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh ngày 18/10/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận hòa bình với phía Azerbaijan, tuy nhiên, một vấn đề mang tính nguyên tắc là cần xác định tình trạng của vùng lãnh thổ này.

Trong khi đó, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bố cần phải kết thúc đối đầu và tìm kiếm cách giải quyết cho cuộc xung đột.

Căng thẳng tái bùng phát tại Nagorny-Karabakh từ sáng 27/9 vừa qua sau khi nổ ra các vụ đụng độ ác liệt giữa hai bên, đến nay đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kêu gọi Armenia và Azerbaijan tôn trọng một lệnh ngừng bắn mới tại Nagorny-Karabakh.

Trong cuộc thảo luận kín tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, theo đề nghị của 3 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an là Pháp, Nga và Mỹ, các nước ủy viên Hội đồng Bảo an đã nhắc lại lời Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn mới.

Theo các nhà ngoại giao, tình hình tại thực địa đang tồi tệ và cả hai bên cùng phải kiềm chế và tuân thủ lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về lệnh ngừng bắn.

