Israel phê chuẩn xây nhà định cư ở Bờ Tây sau 8 tháng tạm ngừng

Tại phiên họp ngày 14/10, ủy ban kế hoạch cấp cao của Chính quyền Dân sự Israel, một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Israel phụ trách các vấn đề dân sự tại Bờ Tây, đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng mới 2.166 ngôi nhà định cư tại khu Bờ Tây.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Middle East Monitor)

Quyết định trên đã chấm dứt 8 tháng tạm ngừng hoạt động này và được đưa ra chưa đầy 1 tháng sau khi Israel ký các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain với cam kết “đóng băng” các kế hoạch xây dựng trên.

Tổ chức phi chính phủ Peace Now lên án việc xây thêm nhà định cư Do Thái là dấu hiệu cho thấy Israel bác bỏ Nhà nước Palestine, và là “đòn giáng” vào hy vọng về một nền hòa bình rộng hơn giữa Israel với thế giới Arab. Theo Peace Now, một kế hoạch khác với khoảng 2.000 nhà định cư cũng dự kiến được phê chuẩn vào ngày 15/10.

Trong một tuyên bố, Peace Now chỉ trích: “Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang thúc đẩy việc củng cố việc sáp nhập khu Bờ Tây trên thực địa”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump coi các thỏa thuận giữa Israel và các nước vùng Vịnh mới đây là một phần của sáng kiến hòa bình Trung Đông mà ông đề xuất. Tuy nhiên, một kế hoạch gây tranh cãi được ông công bố hồi tháng 1 vừa qua giống như động thái “bật đèn xanh” để Israel sáp nhập phần lớn khu Bờ Tây , bao gồm các nhà định cư vốn bị cộng đồng quốc tế coi là bất hợp pháp. Israel đã nhất trí hoãn các kế hoạch này theo thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với UAE.

Tuy nhiên, việc Nhà nước Do Thái nối lại kế hoạch xây dựng nhà định cư khi các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với các quốc gia Arab còn chưa ráo mực cho thấy những quan ngại trước đó của Palestine là có cơ sở.

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas từng nói các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với UAE và Bahrain sẽ không mang lại hòa bình cho khu vực Trung Đông và chỉ khi nào Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng thì Trung Đông mới có hòa bình. Người Palestine lên án các thỏa thuận trên và đã rời vị trí Chủ tịch luân phiên Liên đoàn Arab (AL) để phản đối việc liên đoàn này không thể hiện quan điểm phản đối chung.

Theo AFP