IS tiến hành tấn công tại Iraq, Algeria tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố

Tại Iraq, bốn nhân viên an ninh và hai dân thường đã thiệt mạng trong các vụ tấn công do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành tại các tỉnh Diyala và Salahudin.

Binh sỹ Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo nguồn tin cảnh sát Diyala, một quả bom cài bên đường đã phát nổ khi lực lượng dân quân Hashd Shaabi đang tiến hành lục soát tại một ngôi làng gần thị trấn Khanaqin, cách thủ đô Baghdad 165km về phía Đông Bắc. Vụ nổ đã khiến hai thành viên của lực lượng này thiệt mạng và một người khác bị thương.

Cũng tại tỉnh Diyala, các tay súng IS đã tấn công một chiếc xe ôtô gần Khanaqin, làm lái xe và vợ của người này thiệt mạng. Lực lượng an ninh đang truy bắt thủ phạm.

Trong khi đó, tại tỉnh Salahudin, các tay súng IS tấn công một trạm kiểm soát của quân đội gần thị trấn Baiji, cách thủ đô Baghdad 200km về phía Bắc, dẫn tới một vụ đụng độ dữ dội trước khi các đối tượng tấn công chạy trốn về phía khu vực sa mạc gần đó. Lực lượng tiếp viện của quân đội đã đến hiện trường và phát hiện 2 binh sỹ thiệt mạng và một người khác bị thương.

Tình hình an ninh tại Iraq đã được cải thiện kể từ khi lực lượng an ninh nước này đánh bại hoàn toàn IS trên cả nước từ cuối năm 2017.

Tuy nhiên, một số tay súng IS còn sót lại ẩn náu tại các khu vực thành thị hay sa mạc vẫn thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường.

Bộ Quốc phòng Algeria cho biết quân đội nước này ngày 12/5 đã tiêu diệt một thủ lĩnh khủng bố tại tỉnh Ain Defla, phía Tây Nam thủ đô Algiers.

Theo Bộ Quốc phòng Algeria, phần tử khủng bố bị tiêu diệt là Serbah Ahmed (thường được gọi là Abu Al-Abbes, 47 tuổi). Đối tượng này tham gia các tổ chức khủng bố từ năm 1997 và trở thành thủ lĩnh của một nhóm khủng bố hoạt động tại các khu vực Chlef, Ain Defla, Tissemssilt và Medea.

Trong chiến dịch tiêu diệt Serbah Ahmed, quân đội Algeria đã thu giữ một khẩu súng tiểu liên, một chiếc ống nhòm và ba chiếc điện thoại di động.

Algeria đã triển khai hàng chục nghìn binh sỹ dọc biên giới với Mali và Libya nhằm ngăn chặn các phần tử khủng bố xâm nhập.

Tại Nigeria, ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của các tay súng ở bang Kaduna, miền Bắc nước này.

Theo giới chức địa phương, các đối tượng trang bị nhiều vũ khí nguy hiểm như súng và dao đã tấn công vào làng Gonan-Rogo sáng sớm 12/5, giết hại 12 người tại chỗ, những nạn nhân còn lại thi thể được tìm thấy trong bụi rậm. Một số người khác bị thương do trúng đạn hoặc dao đâm, nhiều ngôi nhà bị đốt cháy. Một số dân làng chạy trốn vào bụi rậm hiện vẫn mất tích.

Theo AFP