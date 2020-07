Iraq tiêu diệt 5 phần tử đánh bom liều chết thuộc tổ chức IS

Ngày 12/7, quân đội Iraq cho biết 5 phần tử đánh bom liều chết thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và một vài nhân viên an ninh Iraq đã thiệt mạng khi các lực lượng của Iraq và máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu tấn công một nơi ẩn náu của IS gần thủ đô Baghdad.

Các tay súng IS tại tỉnh Salahuddin, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dựa trên các báo cáo tình báo, một lực lượng Iraq có liên hệ với cơ quan tình báo nước này đã bao vây ngôi nhà nơi 5 phần tử IS ẩn náu tại một ngôi làng tại phía Tây Nam Baghdad, văn phòng truyền thông của Trung tâm chỉ huy các hoạt động chung Iraq (JOC) nói trong một thông báo nhưng không cung cấp thêm chi tiết về thời điểm chính xác diễn ra vụ việc.

Thông báo cho hay quân đội, được máy bay không người lái của liên quân quốc tế yểm trợ, đã tiêu diệt 4 kẻ đánh bom tự sát , trong khi kẻ thứ 5 tự sát bằng bom khiến một sỹ quan và một binh sỹ Iraq thiệt mạng.

Cuộc đột kích diễn ra trong bối cảnh các phần từ IS gần đây gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh, trong đó có lực lượng bán vũ trang Hashd Shaabi và dân thường tại các tỉnh từng nằm dưới sự kiểm soát của IS, dẫn tới hàng chục người chết và bị thương./.

